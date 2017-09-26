دعا النائب ماجد المطيري لجنة الأولويات البرلمانية إلى وضع تقارير اللجان المنجزة حول المقترحات التي تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، كما تمنى على اللجان التي لم تنجز تقاريرها حول هذه المقترحات الاستعجال بإنجازها خلال ما تبقى من العطلة البرلمانية.وأضاف في تصريح صحافي أن دور الانعقاد الماضي لم يشهد الإنجازات المأمولة التي وعدنا بها الناخبين خلال حملاتنا الانتخابية، مشددا على ضرورة ترتيب الأولويات النيابية لتكون القوانين الشعبية التي تهم المواطنين في مقدمة هذه الأولويات.وأكد المطيري أن تلويح بعض النواب بتقديم استجوابات وتفعيل الشق الرقابي حق مكفول لهم، إلا أن علينا في الوقت ذاته تفعيل الشق التشريعي والاتفاق على تقديم القوانين الشعبية، وحشد الأغلبية النيابية الكفيلة بتمرير هذه القوانين في قاعة عبدالله السالم والتصدي لمبررات الحكومة التي تتذرع بالكلفة المالية في رفض القوانين.

.. و يسأل عن مؤهلات الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق طالب فيه إفادته بالآتي:

1 ـ أرجو إفادتي عن المؤهلات الدراسية لكل من الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ومديرة الشؤون الادارية ومديرة الاعلام والعلاقات العامة؟

2 ـ ما مؤهلات أعضاء الفريق الفني وكم هي مخصصاتهم الشهرية وهل منهم من هو في تخصص البيئة أو الهندسة البيئية؟

3 ـ هل سحب الأمين العام صلاحيات رئيس الفريق الفني بتعميم داخلي؟ واذا كان ذلك صحيحا فما الخبرات الدراسية والعملية للأمين العام للقيام بالدور الفني؟

4 ـ ما المبررات التي بناء عليها قامت الأمين العام برفض د. مشاري سعد المطيري الحائز الدكتوراه في الهندسة البيئية وجوائز عدة وبراءة اختراع في مجال تلوث التربة بالنفط والتي مخصص لها ميزانية تفوق المليارين في نقطة الارتباط لمعالجتها؟