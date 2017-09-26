اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان العلاقات التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية وعريقة وقديمة على كل المستويات.



وقال الغانم في تصريح للصحافيين على هامش احتفالية أقامتها السفارة السعودية في الكويت بمناسبة اليوم الوطني ال87 ان العلاقة بين البلدين الشقيقين "هي علاقة اختلطت بها الدماء على هذه الارض الطاهرة وترجع جذورها الى بداية تأسيس الدولتين وتؤكدها وترسخها المواقف المختلفة من الطرفين في كافة الازمنة".



وأضاف: ان هذه العلاقة تأتي ابتداء من علاقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصولا الى العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين.



واستذكر مقولة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما تعرضت الكويت للغزو العراقي الغاشم عام 1990 حينما قال "اما ان تبقى الكويت والسعودية وإما ان تنتهي الكويت والسعودية".



واكد ان "هذه المحبة والعلاقة المترسخة في وجدان الكويتيين تجاه المملكة لا يمكن ان تسقط بالتقادم بل نحن نتوارث تلك المحبة جيلا بعد جيل".



وتقدم الغانم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ87 معربا عن خالص الأمنيات للمملكة بالاستقرار والتقدم والنمو في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.