أكد النائب أحمد الفضل رفضه الطعن في الذمة المالية للنواب ولما نشرته احدى الصحف حول المعاشات التقاعدية للنواب.

وقال الفضل في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان إحدى الصحف كتبت تحت عنوان «الحكومة تستثني 20 نائبا كصفقة مع ذكر اسماء النواب»، معتبرا ذلك أمرا مريبا ويخص النواب لأن الصحيفة اعتبرت هذه صفقة لمواجهة الاستجوابات المتوقع تقديمها في دور الانعقاد المقبل.

وأوضح الفضل انه يتقبل النقد، إلا أن الاتهام في الذمة المالية امر مرفوض وخط أحمر يجب عدم تجاوزه من أي كان، مؤكدا أنه «لم يتهم بدينار واحد لا من قريب ولا بعيد ولم يساهم في تنفيع أحد».

وبين ان ما حصل لا علاقة للنواب به بل هو اجراء طبيعي وفق القانون وقد سبق ان حصل النواب الآخرون على الاجراء نفسه، مؤكدا انه لا يقبل التجاوز في تلك الأمور.

ودعا الفضل الصحيفة الى الاعتذار وتوضيح الامر، مطالبا الأمانة العامة لمجلس الأمة بإصدار بيان يبرئ ساحة النواب مما نشر من اتهامات.