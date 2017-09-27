تعقيبا على ما تم نشره في جريدة القبس الالكترونية بشأن منح بعض أعضاء مجلس الأمة معاشا استثنائيا صرح الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن ما تم نشره في الجريدة المذكورة ليس أمرا جديدا أو مستحدثا وليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة عملا بالمادة (80) لقانون التأمينات الاجتماعية.

وقال الكندري إنه «قد جرى العمل في الفصول التشريعية السابقة ومنذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشا تقاعديا أو كانوا يتقاضون معاشا محدودا يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء».

واضاف ان منحهم معاشا استثنائيا تحقيقا للتسوية في المعاملة المالية بينهم وبين غيرهم من الاعضاء الذين كانوا قبل انتخابهم يتقاضون معاشات تقاعدية ويحق لهم الجمع بينها وبين المكافأة البرلمانية عملا بأحكام القانون (4) لسنة 1963 بتعديل مكافآت اعضاء مجلس الأمة الذي يجيز للعضو الجمع بين مكافأة العضوية وبين ما يستحقه من معاش تقاعدي.