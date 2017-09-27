ما الأنظمة الآلية التي تم استحداثها وتشغيلها بوزارة الشؤون والهيئات التابعة للوزيرة؟

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول قضية البطالة وبشأن الأنظمة الآلية في الوزارة.

وقال في مقدمة السؤال الأول للوزيرة إن قضية البطالة تعد هاجسا مهما لدى أبناء وبنات الكويت وأولوية وهدفا أساسيا من أجل توفير حياة كريمة واستقرار نفسي وأسري.

لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد الوافدين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات التابعة للوزيرة من الحاصلين على شهادة جامعية بمعدل جيد فأقل.

2- عدد الوافدين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات التابعة للوزيرة من الحاصلين على شهادة دبلوم بمعدل جيد فأقل.

3- عدد الوافدين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات التابعة للوزيرة بشكل عام.

وقال في مقدمة سؤاله الثاني: لقد صرحت وزيرة الشؤون في مناسبات عدة بأنها بصدد تطوير الأنظمة الآلية بوزارة الشؤون وهيئة الإعاقة وهيئة القوى العاملة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما الأنظمة الآلية التي تم استحداثها وتشغيلها بوزارة الشؤون والهيئات التابعة للوزيرة؟

2- ما التكلفة الفعلية لإنشاء وتطوير الأنظمة؟ وكم صرف عليها حتى كتابة السؤال؟

3- يرجى تزويدي بجميع العقود الموقعة مع الشركات المتخصصة بالنظم الآلية من تاريخ 1/ 1/ 2014.

4- يرجى تزويدي بكشف مالي مبين فيه اسم الشركة وقيمة العقد وما تم صرفه من دفعات حتى كتابة السؤال.

5- يرجى تزويدي بكشف مبين فيه موافقة لجنة المناقصات على الترسية وكذلك الأجهزة الرقابة (ديوان المحاسبة - الفتوى والتشريع - وزارة المالية - جهاز تكنولوجيا المعلومات).

6- يرجى تزويدي بالجداول الزمنية المعتمدة من الجهات المستفيدة من عقود الأنظمة الآلية مبين فيه نسبة الانجاز حتى تاريخ السؤال؟

7- هل يوجد تأخير بالمدد المنصوص عليها بالعقود؟ اذا كان الجواب بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الشركات المتأخرة وما الاجراءات التي اتبعت في التأخير وهل تم تطبيق غرامات تأخير على هذه الشركات؟

8- يرجى تزويدي بكشف مبين فيه الاجهزة الموردة من شركات تطوير الانظمة الآلية ومكان تركيبها الفعلي خصوصا الخوادم الرئيسة (السيرفرات)؟

9- هل يوجد برنامج حماية لهذه الانظمة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى بيان ذلك مع ارفاق العقود الموقعة مع الشركات الخاصة بهذا البرنامج؟

10- يرجى تزويدي بمحاضر التسلم الابتدائية والنهائية والمعتمدة من الجهات المستفيدة من الانظمة الآلية بعد التشغيل الفعلي.

11- يرجى تزويدي ببرنامج التدريب على الانظمة الآلية لموظفي الجهات المستفيدة.

12- يرجى تزويدي بكشف مبين فيه ما الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها بعد تشغيل الأنظمة الآلية.

13- هل يوجد ربط مع الجهات الخارجية منصوص عليه بالعقود الموقعة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بكشف يبين فيه الجهات التي تم الربط معها.

14- نمى الي علمنا ان مشروع الارشفة الالكترونية الذي قامت الوزارة بتوقيع عقده مع إحدى الشركات المتخصصة قد تعرض لعطل بعد التسلم النهائي للمشروع ما أدى الى مسح البيانات كافة وصور المستندات المحفوظة على الخوادم (السيرفرات).

يرجى إفادتي عن صحة المعلومة، وما الإجراءات التي اتبعت من قبل وزارة الشؤون لحل العطل واسترجاع البيانات وكذلك المتخذة ضد الشركة المنفذة.