أعلن النائب عبدالله فهاد عن تقديمه اقتراحا لوزير الصحة بشأن تطبيق التأمين الصحي الدولي للمواطنين الكويتيين، مشيرا إلى أن الوزير أبدى استجابته للمقترح ووعد بدراسته.

وأشاد فهاد في تصريح صحافي بالتطور الكبير في وزارة الصحة في عهد الوزير د.جمال الحربي، لافتا الى انه قام بالكثير من الإجراءات الإصلاحية في عمل الوزارة وتلافي الأخطاء التي كانت موجودة في السابق.

وبين ان الوزير آثر على نفسه تحمل المسؤولية فيما يخص تصحيح الوضع في ملف العلاج بالخارج، لافتا الى انه أوقف ما يسمى بالعلاج السياحي، ووجه الملف في طريقه الصحيح بحيث يستفيد منه المستحقون فقط، رغم الحملة الشعواء التي يشنها ضده بعض المستفيدين من الوضع السابق.

وأشار الى ان الوزير أنجز الكثير من الخطوات في مشروع تسلم وزارة الصحة مستشفى جابر من وزارة الاشغال بعد ان تأخر لسنوات طويلة قبل ان يقوم الحربي بإجراءات تسلم مبان عدة من المشروع والبدء بتوفير الطواقم الطبية وتشغيلها مثل مبنى عيادة الأسنان.

وأضاف ان آخر خطوات الوزير الإصلاحية في تصحيح الوضع وتطوير العمل هي تخصيص يوم لاستقبال المواطنين من أصحاب الشكاوى للاستماع لهم.

ووجه فهاد الشكر الى الوزير بعد أخذه بالمقترح الذي قدمه بشأن اضافة فئة النساء ربات البيوت الكويتيات ضمن مشروع التأمين الصحي «عافية»، مؤكدا ان هذا التجاوب ليس مستغربا على الوزير في ظل جهوده الإصلاحية الكبيرة.