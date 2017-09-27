قدم النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في شأن منح معاشات استثنائية للوزراء والنواب كرواتب تقاعدية.

وجاء في نص السؤال: وفقا للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976، في شأن نظام التأمينات الاجتماعية منح السادة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة معاشا استثنائيا كراتب تقاعدي، وبناء على ما تم تداوله بشأن نشر أسماء لأعضاء مجلس الأمة ممن ذكر بأنهم حصلوا على معاش استثنائي دون سند قانوني يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تم منح النائب عبدالوهاب محمد البابطين معاشا استثنائيا؟

2- هل تم منح معاش استثنائي للوزراء أو أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين؟

3- يرجى تزويدي بكشف بأسماء الوزراء وأعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين، ممن حصلوا على المعاش الاستثنائي من تاريخ صدور هذا القانون وحتى تاريخ تقديم السؤال.

4- ما السند القانوني للذين حصلوا على هذا الاستثناء؟