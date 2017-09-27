وجــــه النائب عمــر الطبطبائي سؤالين أولهما إلى وزيري الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع عن عدد المشاريع المتأخرة ونسبة إنجازها، والسؤال الثاني وجهه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن المعلمين الكويتيين الذين اجتازوا اختبارات الوظائف الإشرافية.

وقال في السؤال الأول الموجه لوزير الأشغال إنه وبالإشارة إلى قطاع المشاريع الإنشائية للفترة من يونيو 2016 حتى تاريخه.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ عدد المشاريع المتأخرة ونسبة إنجازها وآلية تطبيق غرامات التأخير مع تاريخ التسليم المتوقع لكل مشروع.

2 ـ عدد المشاريع المتسلمة وهل تم تطبيق غرامات التأخير إن وجدت، مع تزويدي بما يثبت ذلك.

3 ـ آلية اختيار مديري المشاريع مع تزويدنا بقائمة بأسماء مديري المشاريع الحاليين وقرارات تكليفهم مع بيان قيمة المشاريع الموكلة لهم وإرفاق السيرة الذاتية لكل منهم.

4 ـ بيان الدورة المستندية مع بيان الوقت اللازم للرد على المراسلات الخاصة بالمشاريع بين كل من الوزارة ومقاولي العقود.

5 ـ قائمة بالمشاريع الجارية والمسلمة تسليما ابتدائيا وكشف بالأوامر التغييرية الصادرة عليها وقيمتها وأسباب إصدارها.

6 ـ قائمة بالمصادر البديلة التي تمت الموافقة عليها على العقود الجارية والتي تم تسلمها تسلما ابتدائيا وقيمتها وأسباب أصدراها.

7 ـ قائمة باللجان وفرق العمل المشكلة على المشاريع الجارية وطبيعة عملها مع تزويدنا بمحاضر اجتماعات اللجان والفرق إضافة إلى كشف تفصيلي بقيم مكافآت أعضاء هذه اللجان والفرق ومسمياتهم الوظيفية.

8 ـ كشف بأسماء مديري المشاريع الذين تم إعفاؤهم من مهامهم مع ذكر الأسباب وإرفاق القرارات الخاصة بهم.

9 ـ كشف بأسماء المهندسين والموظفين الذين تم انتقالهم او انتدابهم لقطاعات أخرى أو خارج الوزارة.

وطالب في سؤاله الثاني الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بإفادته بالآتي:

1 ـ كم عدد المعلمين الكويتيين الذين اجتازوا اختبار الوظائف الإشرافية ورسبوا في المقابلة الشخصية؟

2 ـ هل هناك قانون ينص على محاربة الدروس الخصوصية وبراءة الذمة المالية للمعلمين الوافدين بتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟

3 ـ ما آلية تقييم الكفاءة للمعلمين؟ وهل هناك مكاشفة للمعلم عن تقريره في نهاية العام؟

4 ـ ما عدد التظلمات المرفوعة من قبل المعلمين حول تقرير كفاءتهم؟

5 ـ هل تمت إعادة صياغة عقود العمل للمعلمين الوافدين بعد الضجة التي سببتها شروط العقود السابقة وتصحيح بند بدل الإيجار المنصوص في العقد السابق؟

6 ـ هل تم التدقيق في التقارير الطبية المقدمة لوزارة التربية من قبل المعلمين الوافدين ومدى لياقتهم الصحية للعمل في وزارة التربية.

7 ـ هل هناك أي إجراء وقائي صحي لفحص المعلمين الوافدين بعد عودتهم من دولهم بعد فترة الإجازات الصيفية؟

8 ـ كم عدد خريجي جامعة الكويت في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية والمواد الاجتماعية (والتربية الموسيقية والبدنية بالنسبة للإناث) وعدد الوافدين العاملين في هذا المجال في وزارة التربية؟