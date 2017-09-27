سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ بدرالسهيل

أعلــن النــائب عــلي الدقباسي حصوله على تواقيع 35 نائبا لإعطاء صفة الاستعجال لمناقشة تقرير اللجنة المالية حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقضي بخفض سن التقاعد للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في أول جلسة لدور الانعقاد الثاني من انعقاد مجلس الامة.

ووجه الدقباسي في تصريح صحافي نداء الى الحكومة للتعاون في هذا القانون وعدم تعطيله باعتباره قانونا سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للكويتيين، فضلا عن كونه يحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها الدولة، وأهمها قضية البطالة، والقضاء على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية، وإعطاء فرصة للشباب لتولي مسؤولياتهم في وزارات الدولة.

وشكر الدقباسي النواب على التوقيع على الطلب الذي تقدم به، آملا ان يرى هذا القانون النور، وهو الذي سيساهم في حل مشكلة مستفحلة لاتزال تشكل عائقا امام توفير فرص العمل للشباب الكويتي.

من جانب آخر، أكد عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة أن اجتماع اللجنة الذي عقد امس تمت فيه مناقشة مسودة قرار الأسواق الموسمية، متضمنا بعض المعارض التي تقام سنويا، وتم إبداء بعض الملاحظات من النواب على القرار.

وبيّن الفضالة أنه تم وضع الصورة كاملة لعملية تنظيم إقامة هذه المعارض بنفس ما كانت عليه في السابق لأنها تجربة ناجحة، ولا نريد المساس بها او تشويهها، كما تم التطرق إلى موضوع العربات المتنقلة، مشيرا الى ان القرارين سيصدران قريبا قبل بداية دور الانعقاد.