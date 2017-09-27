اعرب برلمانيون سويسريون اليوم عن الرغبة في توسيع اطار التعاون بين سويسرا والكويت ليشمل مجالات اخرى الى جانب المجال البرلماني.



وقال البرلمانيون في اجتماعاتهم مع وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة إن "ما بين البرلمانين والشعبين الصديقين من تفاهم وقواسم مشتركة يشجع على فتح آفاق جديدة في مجالات مختلفة مثل الاستثمارات والثقافة والتعليم والبحث العلمي".



وقالت النائبة البرلمانية كريستا فالتر انها تدعم تماما الافكار والمقترحات الرامية الى تعزيز العلاقة على الصعد البرلمانية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك ايضا تشجيع الحركة السياحية الكويتية الى سويسرا.



واضافت انها سوف تدرس سبل تسهيل الخدمات السياحية المقدمة الى الكويتيين تقديرا لاهتمامهم بزيارة سويسرا.



من جانبه قال النائب السويسري توماس آشي في حديثه مع الوفد الى وجود اهتمام سويسري بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين بشكل ثنائي وايضا عبر آيات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الاوروبية (افتا) والتي تضم كل من سويسرا وامارة ليختنشتاين والنرويج وايسلندا.



واعرب آشي عن تطلعه الى دور كويتي لتسهيل التعامل بتلك الاتفاقية مع بقية دول مجلس التعاون.



وفي السياق ذاته اعرب النائب السويسري غيوم بارازون عن بالغ تقديره للمكانة التي تحظى بها سويسرا بشكل عام ومدينة جنيف بصفة خاصة لدى الكويتيين والذي لوحظ من خلال زيادة اعداد السائحين الكويتيين الذين يحرصون على زيارة جنيف.



واكد بارازون ترحيب سويسرا بالسائحين الكويتيين ليس فقط في منطقة جنيف بل ايضا في بقية المدن والمناطق السياحية في البلاد.

من جانبه اكد رئيس وفد الصداقة البرلمانية الكويتي النائب عسكر العنزي ان وجود هذا الاهتمام من البرلمانيين السويسريين بتوسيع افاق التعاون مع البرلمان الكويتي وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الطرفين يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الكويت لدى الدوائر البرلمانية السويسرية.



واضاف العنزي ان اجتماع الوفد مع المسؤولين السويسريين كان مثمرا للغاية اذ تناول كيفية الاستفادة من الخبرة السويسرية في التعليم المهني التقني وفتح مجالات امام الباحثين الكويتيين للالتحاق بالجامعات السويسرية.



ودعا الى تعزيز المشاركة السويسرية في مشروعات التنمية الكويتية لاسيما وان الكويت لديها آفاق استثمارية واعدة في مشروعات ضخمة كما تقدم ضمانات لحماية الاستثمارات الاجنبية.



واوضح العنزي ان الحفاوة التي قوبل بها وفد الصداقة البرلمانية من البرلمانيين السويسريين واستعداداتهم لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك سيفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية والتي سوف تنعكس بلا شك بشكل ايجابي على الكويتيين وايضا على الجانب السويسري.



وتتواصل زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة من ال25 الى ال27 من سبتمبر الجاري برئاسة النائب عسكر العنزي وعضوية النواب الحميدي السبيعي ومحمد الحويلة وحمود الخضير.