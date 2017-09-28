شدد النائب د.محمد الحويلة على أن القضية الفلسطينية قضية وجود وليست حدودا، كما أن مواقف الكويت الثابتة تأكيد على حرصها على عدم التفريط في الحق الفلسطيني.

وقال د. الحويلة: إن تصريحات وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بأنه لا سلام قبل الاعتراف بفلسطين تعبر عن موقف كل كويتي تجاه قضية فلسطين التي تحتل مكانتها الخاصة في قلوبنا جميعا.

وأضاف أن مواقف الخارجية الكويتية من القضية الفلسطينية امتداد للقواعد الديبلوماسية التي أرساها سمو الأمير، حفظه الله، وتعكس ثبات الكويت رغم ما تمر به المنطقة من تغيرات وتحولات.

وأشار إلى أن موقف الكويت الثابت جاء لتضميد جرح غائر أصاب العرب والمسلمين الذين يتألمون كثيرا جدا من تدهور القضية الفلسطينية من وضع سيئ إلى أسوأ منه حتى ازدادت تعقيدا مع الأيام ووصلت إلى ما وصلت إليه في الآونة الأخيرة.

وشدد د. الحويلة على أهمية بقاء القضية الفلسطينية في مقدمة اولويات الدول العربية والإسلامية بعدما أدت الأحداث خلال السنوات الأخيرة إلى تراجعها ومن ثم استمرار الاحتلال الصهيوني في تهويد الأرض ومحاولة طمس الهوية العربية والإسلامية لفلسطين، لذا يجب أن تظل قضية فلسطين محور كل تحرك عربي وإسلامي.