قال النائب عسكر العنزي ان القضية الفلسطينية محور اهتمام العرب والمسلمين ولا يمكن التفريط إطلاقا في ذرة من التراب الفلسطيني الذي ارتوى بدماء العرب والمسلمين على مدار قرون مدافعا عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واضاف العنزي في تصريح صحافي: إن القضية الفلسطينية ليست مجرد خلاف على حدود بل قضية وجود ولطالما وقفت الكويت ولاتزال مدافعة عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني بل واحتضنت دائما قضيته العادلة ولم تبخل عليها بشيء.

وأضاف أن تأكيد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أنه لا سلام قبل الاعتراف بفلسطين هو تعبير عن موقف الكويت الراسخ الذي لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وامتداد لثوابت السياسة الخارجية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ عقود.

وأشار إلى أن موقف الكويت الرسمي الذي عبر عنه الشيخ صباح الخالد يعبر تماما عن موقف جميع الشعب الكويتي الذي تحتل القضية الفلسطينية موقعا بالغ الأهمية والقدسية ولطالما شارك الكويتيون في مختلف الحروب العربية دفاعا عن التراب الفلسطيني.