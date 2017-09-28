رفض نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري قرار تعيين رئيس تنفيذي اجنبي لشركة «ايكويت».

وقال الكندري في تصريح صحافي إن هذا القرار سيُحرج وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق سياسيا، مشيرا الى أن الوزير لم يمتثل للمطالبات النيابية وتحذيرات الخبراء النفطيين من مغبة هذا التعيين والآثار السلبية التي سيخلفها على القطاع النفطي.

واستغرب الكندري من تعيين أحد المنتسبين لشركة «داو» رئيسا تنفيذيا لشركة «ايكويت»، خاصة ان لديها تجارب سيئة مع الكويت وغرامات مليارية دفعت من قوت أهل الكويت لهذه الشركة، موضحا أن هذا القرار سيجعل الوزير المرزوق في مواجهة سياسية مع نواب مجلس الأمة.

وتساءل قائلا: كيف يعين اجنبي رئيسا تنفيذيا لشركة «ايكويت» وكانت هناك رغبة وتوصية من القطاع الخاص المحلي المتمم لأغلبية مجلس ادارة الشركة تقضي بضرورة تعيين احد الكوادر الوطنية في هذا المنصب ورفض تعيين الأجنبي.

وأوضح الكندري أن هذا القرار جانبه الصواب، خاصة ان «ايكويت» تدير موردا نفطيا وثروة وطنية كويتية، وكان الأجدر ان تدار من قبل كوادر محلية هي الأقدر على تطويرها وتنمية هذا المورد بدلا من الأجنبي.

وأكد الكندري أن أكبر دليل على تميز الكوادر الوطنية هو ما حققه الكويتيون من نجاحات منقطعة النظير وإنجازات استمرت على مدى 17 عاما وساهمت في تطوير الشركة ومقدراتها وأصبحت في مصاف الشركات العالمية وكل هذا تم بسواعد وطنية وكان من المفترض أن تسند مهمة هذا المنصب المهم الى هذه الكوادر الحريصة على مصلحة البلاد وثرواته.