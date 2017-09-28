أعلن النائب فراج العربيد أنه أقسم على احترام الدستور وصيانة مبادئه عند أدائه القسم النيابي في التاسع من مايو الماضي ولن يحيد عن البر بقسمه، وأنه لم يعلم عن قضية الراتب الاستثنائي للعديد من النواب التي أثيرت مؤخرا.

وقال العربيد في تصريح صحافي ان الشعب الكويتي قاطبة يعلم أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليّ بكثير من الأنعام، ومن بينها الوضع المالي، مشددا ان مصروفاتي الشهرية تتجاوز ما يصرفه مجلس الأمة لجميع النواب بعشرات المرات وهذا فضل من الله تعالى، ولا يظن أحد بأن التأثير على قناعاتي ورسالتي النيايبة يمكن أن تُشترى براتب استثنائي مقداره ألفا دينار، ومن يعتقد ذلك فإنه بلا بصر ولا بصيرة.

وأضاف العربيد: إذا كان أبناء دائرتي الكرام يزعجهم هذا الأمر كما أزعجني بعد معرفة تفاصيله، وإدراج اسمي مع زملائي النواب الكرام في هذا الموضوع وهو ما يسمى «راتب تقاعدي استثنائي» فإني على استعداد لرفض هذا الراتب، بل والاستغناء عن راتب النواب الأصلي إكراما لهم، ولست بحاجة إليه حتى يتم الغمز واللمز ضدي وضد زملائي الذين تم التشويش علينا بسبب هذا الموضوع.

وختم العربيد تصريحه قائلا: يقول الحق تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، متسائلا: أين كان من نشر هذا الخبر ومن تداوله منذ عام 92 حتى يتبناه الآن عندما تم اقراره في ذلك العام؟! مجددا التأكيد بأنه لا يعلم مطلقا عن هذا الأمر لا قبل دخوله المجلس ولا بعد وصوله لقاعة عبدالله السالم قبل خمسة أشهر.