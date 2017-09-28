أكد عدد من الشخصيات الوطنية والمواطنين دعمهم الشامل للخطوات التي يقوم بها صالح الفضالة وجهازه في حسم ملف قضية «البدون» الإنسانية، مستغربين ومدينين وبشدة ما يتعرض له شخصه الكريم ورمزيته الوطنية من هجوم ظالم وغير مبرر من البعض، لاسيما في فترة التجديد لرئاسة الجهاز وقرب صدور قرارات تنظيمية جديدة تدفع إلى سرعة حسم هذا الملف.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن مجموعة من المواطنين الكويتيين الموقعين أدناه نراقب بقلق بالغ حملة الهجوم الشرسة والمنظمة منذ فترة ضد شخصية وطنية ونزيهة أجمع الكويتيون بمختلف مشاربهم على أنها رمز من رموز العمل النيابي والعطاء الوطني النزيه وهو الاخ الفاضل رئيس جهاز المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح الفضالة. فمنذ إنشاء هذا الجهاز وإسناد رئاسته للسيد صالح الفضالة وهو يتولى بكفاءة واقتدار ونزاهة متابعة الملف الشائك لقضية «البدون» الذي تم وصفه بالقنبلة الموقوتة، واضعا نصب عينيه أمرين جوهريين:

الأول: هو الجانب المتمثل بتوفير الحقوق الإنسانية والمعيشـــية الأساســية والكريمة لأبناء هذه الفئة، والثاني هو الجانب المتعلق بالتحدي الأمني في هذه القضية وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على التركيبة السكانية وأمن واستقرار الوطن.

إن الأمانة والموضوعية تقتضينا القول إن السيد صالح الفضالة وزملاءه العاملين في الجهاز قد نجحوا إلى حد كبير في تحقيق هذين الاعتبارين وقطعوا شوطا طويلا في طريق وضع التصور النهائي لحل تلك القضية الإنسانية وتحديد مساراتها بشأن الاستحقاق الفعلي لشرف حمل الجنسية الكويتية ورسم الإطار القانوني السليم لمن يكشف عن حقيقة انتمائه لبلدان أخرى وبما يحقق كرامته الإنسانية وطيب العيش بين ظهرانينا في بلدنا الآمن، وجميع تلك المسارات والخيارات وضعها الجهاز الذي يرأسه السيد صالح الفضالة بكامل الحياد والموضوعية بيد الحكومة صاحبة السلطة والاختصاص بتنفيذ ما يتوجب تنفيذه من إجراءات بشأن هذه القضية الشائكة وبما يحافظ على الهوية الوطنية من جانب ويراعي الاعتبارات الإنسانية للفئات المشمولة بتلك الإجراءات التي اقترحها الجهاز من جانب آخر.

لذا فإننا نستغرب الهجوم البشع الذي يمارسه البعض ضد عمل الجهاز ورئيسه السيد صالح الفضالة! ولعل ما يزيد الأمر استغرابا هو ربط هذا الهجوم الآن بفترة التجديد لرئاسة هذا المرفق المهم وصدور قرارات تنظيمية جديدة تدفع إلى سرعة حسم هذا الملف والكشف عن الهوية الحقيقية لبعض المدعين انهم من (فئة البدون) رغم ثبوت انتمائهم لدول أخرى وفق الإثباتات الرسمية، الأمر الذي تتكشف من خلاله للجميع الأسباب الحقيقية لهذه الحملة الظالمة.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على دعمنا الشامل للخطوات التي يقوم بها السيد صالح الفضالة وجهازه في حسم ملف قضية البدون الإنسانية، فإننا ندين وبشدة ما يتعرض له شخصه الكريم ورمزيته الوطنية وكذلك ما يتعرض له زملاؤه العاملون في الجهاز من هجوم ظالم من أطراف وعناصر لا تأبه بأمن واستقرار الوطن وذلك في سعيها لفرض حصولها على وثيقة الانتماء للكويت دون وجه حق بل وبالإكراه!.

كما نؤكد على أن السيد صالح الفضالة وأمثاله من رجال الكويت المخلصين يحظون باحترام وتقدير الشعب الكويتي وفقا لتاريخهم الناصع في خدمة الوطن والتفاني من أجل حماية أمنه واستقراره ومنعته.

نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأمنها وأبناءها المخلصين من كل مكروه.

الموقعون:

أحمد خالد الكليب - عماد السيف - عبدالوهاب الهارون - يوسف عبدالحميد الجاسم ـ عادل يوسف الزواوي - د. بدر العيسى - عادل السلطان - فيصل فهد الشايع - نجيب الحميضي- إقبال الأحمد - صباح الريس - المحامي علي البغلي - سرور السامرائي - عبدالرحمن النجار - مسعود حيات - أحمد الصراف ـ د.عادل الصبيح - علي الموسى - جاسم العون - أحمد باقر ـ إعتدال العيار - سعود العرفج - أنور الياسين - صالح العتيقي - صباح الحميضي - منى الحميضي - مصطفى معرفي - عادل المسعد - فهد المنيع - يعقوب النجار - بدر ناصر الفلاح - جمال ناصر الفلاح - محمد عبدالحميد الصقر- جاسم عبدالحميد الصقر - محمد سليمان العثمان - سعود عبدالله الشملان - فيصل عبدالعزيز الزامل - جاسم الأمير - حمد محمد الوزان - عادل محمد احمد الغنام - عدنان عبدالله - عبداللطيف العثمان - خالد سالم الجميعان - حمد السريع - د.معاذ الأنبعي - عبدالعزيز العسعوسي - عبدالعزيز العنجري - عيسى راشد الهنيدي - فايز عبدالعزيز الدوسري - حامد السيف - فيصل الجزاف - انور مال الله - هشام رزوقي - احمد صالح العقاب - فيصل الصرعاوي - نواف العرادة - د. عبدالمحسن الجسار - د. احمد المنيس - د. قيس الدويري - فاضل الحذران - يوسف العبدالجليل - جمال بدر العبدالجليل - حمود الهنيدي - وائل يوسف المطوع - سامي الفضل - د. جاسم الفهد - د. سلطان الخلف - إبراهيم الخزام- طارق خالد الحميضي - سمير حمود المطوع - أسامة الخشرم - يوسف شهاب البحر - عبدالمحسن سالم الهارون - عبدالعزيز الحميدي ـ طلال أحمد الصالح ـ عبدالله عبدالرحمن الفارس ـ عامر ذياب التميمي.