دعا النائب ناصر الدوسري الحكومة الى التراجع عن قرار توحيد أسعار الصرف للمبتعثين وإرجاء تطبيقه حتى تتم دراسته بشكل كامل لتلافي أي اضرار يمكن تلحق بالمبتعثين في الخارج.

وقال الدوسري في تصريح له أن أي قرار يجب التهيئة له والإعلان عنه قبل صدوره حتى لا يفاجأ المعنيين بتطبيقه، مستغربا من طريقة التعامل الحكومي مع مثل هذه القرارات المرتبطة بأوضاع الطلبة والمبتعثين في الخارج.

واكد الدوسري أن الطلبة في الخارج وعموم المبتعثين يجب ان يتم التعامل معهم بشكل مختلف وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتحقيق النجاح والتميز في الخارج، وليس مفاجأتهم بقرارات تؤثر على مستقبلهم وظروفهم المعيشية.

وشدد على ان تطبيق القرار بشكل مفاجئ غير مقبول على الاطلاق ويجب التراجع عنه واعادة النظر فيه الى حين دراسته بشكل كامل، مؤكدا انه سيتابع الموضوع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وايضا مع وزير التربية ووزير التعليم العالي اضافة الى ديوان الخدمة المدنية.

من جهة اخرى، طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمراجعة قرارها المفاجئ بشأن تعديل حساب الصرف للمبتعثين، مبينا أنه من غير المعقول اتخاذ قرارات تؤثر على المبتعثين بهذا الشكل.

وأضاف المطيري، في تصريح صحافي أن مثل هذه القرارات تحتاج لإبلاغ المبتعثين قبل صدورها بفترة كبيرة حتى يتسنى لهم التكيف معها وسماع رأيهم بمثل هذه المواضيع.

وبين انه لن يقبل من هذه الحكومة أي قرارات تعسفية بحق المبتعثين، وان كان هناك خطأ فليحاسب المسؤول عن هذا الخطأ ولا يتحمله المبتعث.

وختم تصريحه بضرورة مراجعة الحكومة كل القرارات في هذا الشأن ومراعاة مصلحة المبتعث.