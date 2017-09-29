ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد عن موافقة اللجنة بإجماع النواب الحاضرين على قانون تنظيم وتطوير الرياضة وخصخصة الأندية والاستثمار فيها بالإضافة الى الاحتراف.

من جانب آخر، أكد النائب علي الدقباسي أنه تقدم رسميا لرئيس مجلس الأمة بطلب مقدم من 38 نائبا لاستعجال النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لخفض سن التقاعد.

ودعا الدقباسي الحكومة الى التعاون مع المجلس لإقرار هذا التعديل الذي يهدف الى توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الكويتيين العاطلين عن العمل وإتاحة الفرصة للمرأة للاهتمام بأسرتها ورعاية أبنائها، فضلا عن أن القانون غير ملزم لمن يرغب في عدم التقاعد والبقاء في الوظيفة.

وقال الدقباسي: المطلوب عدم ربط السن بالتقاعد حتى تكون هناك مساواة بين الموظفين كما هو حاصل في القانون الحالي بجداول حساب التقاعد في قانون التأمينات الاجتماعية والذي يفرق بين الموظفين الراغبين في التقاعد، حيث ان فرق يوم واحد في السن يفقد أحد الموظفين سنة كاملة عن الآخر.

وأمس، قدم النواب مبارك الحجرف وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط ومحمد الدلال اقتراحا بقانون يلزم شركات التأمين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم من المتقاعدين ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية داخل الكويت وخارجها وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة بالوثيقة.

وفي نطاق القضايا الشعبية، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان عددا من النواب يدرسون تقديم طلب استعجال زيادة علاوة الأولاد في حال تم تمرير قانون خفض سن التقاعد.

وأمس أيضا قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون لإلغاء المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن منح مكافآت استثنائية، موضحا ان الهدف من تقديمه هو عدم وجود ضوابط وشروط ومعايير تنظم عملية منحه.

وقال العدساني في تصريح صحافي ان سقف تلك المادة مفتوح للمستفيدين منه من أعضاء مجلس الأمة والوزراء والوكلاء والمديرين والسفراء.