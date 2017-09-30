سلطان العبدان

أكد النائب عبدالله فهاد أن هناك مآسي كثيرة يعاني منها المواطن الكويتي من الطرق السريعة والداخلية حول المناطق من حوادث وغيرها بسبب عدم وجود تقاطعات أو التفافات، مشيرا الى أن الطرق أصبحت معيار قياس نهضة وتطور أي دولة.

كان ذلك خلال حديث النائب فهاد في الندوة التي نظمها في ديوانه بالجهراء مساء امس الاول تحت عنوان «مشاريع الطرق المستقبلية واحتياجات المواطنين» والتي أقيمت بحضور وكيل قطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة أحمد الحصان وعدد من المسؤولين في الوزارة وبعض من أهالي المحافظة.

وتابع قائلا: وبدورنا كأعضاء مجلس الأمة سوف نقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بمتابعة هذه المشاريع وسنسعى إلى تسريعها قدر المستطاع، وسنعمل على تدارك بعض الملاحظات بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الأشغال وعلى رأسهم الوزير م.عبدالرحمن المطوع الذي رأينا منه كل تجاوب فيما يخص المشاكل والقضايا التي تواجه المواطنين.

ونقل فهاد عددا من مطالبات وشكاوى المواطنين من أبناء محافظة الجهراء والملاحظات التي يواجهونها في طرق وشوارع المحافظة.

وزفّ فهاد بشرى لأهالي محافظة الجهراء وهي مشروع إنشاء طريق جديد يربط محافظة الجهراء بمنطقة كبد مباشرة من خلال جسر النسيم، وذلك تفاديا لاستخدام طريق كبد الرئيسي المزدحم.

بدوره، استعرض وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق م.أحمد الحصان مشاريع الطرق المستقبلية والتقاطعات في البلاد وفي محافظة الجهراء على وجه الخصوص، لافتا إلى أن هناك مشاريع تم طرحها وترسيتها وتوقيع عقودها ويجري تنفيذها في الوقت الحالي وسيتم انجازها في الفترة المقبلة مثل طريق الجهراء بشكل كامل من بداية دوار الشيراتون وصولا إلى مدينتي جابر الأحمد وسعد العبدالله.

وقال: إضافة إلى مشروع جسر جابر بجزئيه الرئيسي ووصلة الدوحة وتطوير شارع الغوص والدائري ٦ ونصف الواقع جنوب منطقة جليب الشيوخ، إلى جانب تطوير المرحلة الأولى من جسر جابر وجميع الطرق الرابطة في جنوب الكويت بما فيها طريق النويصيب، وكذلك طريق بحيث في شمال البلاد.

وكشف أن هناك مشاريع تم تصميمها وطرحها وترسيتها وبانتظار اجراءات توقيع عقودها، وهذه المشاريع تدخل ضمن حيز أولويات وزارة الأشغال مثل الطرق الموصلة لمدينة المطلاع السكنية وكذلك المرحلة الاولى من طريق السالمي وغيرها من المشاريع مثل الخط الدائري الذي يصل منطقة الصبية حتى مركز النويصيب.

ولفت إلى أن هناك مشاريع تطوير لكثير من التقاطعات المحيطة بمحافظة الجهراء، لافتا إلى انه سيتم تطوير التقاطع الواصل بين مدينتي سعد العبدالله وجابر الأحمد بحيث سيتكمن مستخدمو طريق الجهراء القادمون من مدينة الكويت من الدخول من خلاله إلى مدينة سعد العبدالله.