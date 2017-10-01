طالب النائب د.محمد الحويلة وزارة الأشغال العامة بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد، التي باتت تهدد صحة سكان المدينة والمنطقة بأسرها إذ لم يتم تمديد الشبكة حتى الآن.

وقال د.الحويلة: ان تصريف مياه الصرف الصحي في جهة الجنوب الشرقي من المدينة سبب أزمة لسكان القطاعين «E-D» الذين يعانون من الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات التي تهدد صحتهم بنشر مختلف الأمراض.

وأضاف النائب د.محمد الحويلة أن اكتفاء وزارة الصحة برش المبيدات لا فائدة منه ويجب ردم الحفر المملوءة بمياه المجاري وعلى وزارة الأشغال سرعة الانتهاء من تمديد الشبكة بشكل كامل.

كما طالب د.الحويلة وزارة الإسكان بسرعة تسليم المباني الخدمية في القطاع «E» إذ يوجد 22 مبنى لم يتم الانتهاء منهم وتسليمهم رغم انتهاء مدة العقد منذ سنة ونصف السنة.

وأشار النائب د.محمد الحويلة إلى أن هذه المباني بالغة الأهمية لسكان القطاع، فهي تضم مساجد ومدارس وجمعية رئيسية بفروعها ومخفر ومباني حكومية، لذا يجب محاسبة المتسببين في تأخير التسليم، فلا يجوز أنه لا يجد سكان القطاع مسجدا للصلاة بينما هناك مسجدان جاهزان يفترض تسليمها من قبل وزارة الإسكان.