تقدم النائب د.عبد الكريم الكندري اقتراحا برغبة طالب فيه بالاستعانة بالكفــاءات الوطنـيـــة المتخصصة من جامعة الكويت والمعاهد وحملة الدكتوراه وأهل الخبرة من الكويتيين في أعمال لجان المجلس كل وتخصصه للاستفادة من هذه الطاقات ومن منطلق تشجيع الكفاءات الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال.

وشرح النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحه بأن الكويت تزخر بالكفاءات الوطنية المتخصصة في شتى المجالات.

واضـــاف النـائــــب د.عبدالكريم الكندري: ولأننا مقبلون على مرحلة مهمة من تاريخ البلاد والتي تتمثل في المضي بمشاريع التنمية فنحن في أمس الحاجة للاستعانة بهؤلاء المميزين كونهم بالبداية من أبناء الوطن من ثم لحاجتنا الماسة بالاستعانة بأهل الاختصاص فيما يعرض على المجلس وكونهم الأحرص على تلمس المشاكل والقضايا التي تعاني منها الكويت وأكثرهم دراية بطرق التصدي لها.