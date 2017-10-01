وجه النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أشار في مقدمته إلى الكثافة السكانية في محافظة الجهراء ومحافظة الفروانية وحاجتهما الماسة الى إنشاء مدارس جديدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء المواطنين.

واستفسر فهاد عن عدد المواقع المخصصة لبناء مدارس في محافظة الجهراء ومحافظة الفروانية ولم يتم بناؤها، والخطة الزمنية التي تلزمها الوزارة لبناء مدارس في محافظة الجهراء ومحافظة الفروانية؟ (تزويدنا بصورة من الخطة الزمنية)، وكذلك الآلية الزمنية في المدارس التي أوقف العمل بها بسبب سوء البنيان وحاجتها للهدم؟ كم عددها وما الخطة الزمنية لإعادة بنائها.