ثمن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجهود الجماعية المخلصة التي بذلت خلال السنوات الماضية وأسفرت يوم أمس عن قرار (فوتسي) برفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة.



وقال الغانم في تصريح صحفي: إن خطوة رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية ما كان ليتم لولا المجهودات الجبارة والمضنية التي بذلت من قبل المسؤولين المعنيين'' .



وأضاف الغانم '' كل الشكر والتقدير للمسؤولين والقائمين على هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة مقاصة الكويت بدءا من مستوى الإدارة العليا وانتهاء بأصغر موظف وموظفة على العمل المضني والدؤوب المتعلق بالشروط والالتزامات المطلوبة لترقية البورصة إلى تصنيف الأسواق الناشئة '' .



وأعرب الغانم عن تفاؤله بانعكاس تلك الخطوة إيجابًا على البورصة وعلى تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتأثيره على النشاط الاقتصادي والاستثماري.