ثمّن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كل الجهود الجماعية المخلصة التي بذلت خلال السنوات الماضية وأسفرت عن قرار «فوتسي» برفع تصنيف بورصة الكويت الى الأسواق المالية الناشئة.

وقال الغانم في تصريح صحافي «ان خطوة رفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية ما كان ليتم لولا المجهودات الجبارة والمضنية التي بذلت من قبل المسؤولين المعنيين».

واضاف الغانم «كل الشكر والتقدير للمسؤولين والقائمين على هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة مقاصة الكويت ابتداء من مستوى الادارة العليا وانتهاء بأصغر موظف وموظفة على العمل المضني والدؤوب المتعلق بالشروط والالتزامات المطلوبة لترقية البورصة الى تصنيف الاسواق الناشئة».