سلطان العبدان

كشف النائب فراج العربيد انه سيتقدم باستجوابه لوزير الصحة د.جمال الحربي في الأيام الأولى من دور الانعقاد المقبل، مبينا انه يعمل الآن على صياغة محاور الاستجواب.

وقال العربيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن تقديم الاستجواب أتى بعد قناعة بعدم التعاون مع وزير الصحة بسبب سياسة التضليل التي يتبعها، خصوصا في الرد على الأسئلة البرلمانية.

وبين العربيد أن الأسئلة البرلمانية هي إحدى الأدوات المهمة للنائب التي يستطيع من خلالها توجيه الوزير لخلل ما أو لمساعدة النائب حتى في المشاريع بقوانين التي يتقدم بها، إلا أن الوزير وفي رده على سؤال حول التدوير الأخير لم تكن الإجابة مقنعة، كاشفا عن تنسيقه مع عدد من زملائه من النواب للاطلاع على أسباب الاستجواب وتجاوزات الوزير.

وأكد العربيد أنه لا يسعى من استجوابه إلا الإصلاح في أهم قطاع للمواطن الكويتي لأن صحة المواطن ليست مجالا للمزايدات أو الإهمال، متمنيا من الجميع عدم الحكم على الاستجواب إلا بعد مناقشته وكشف جميع التجاوزات للشعب الكويتي.