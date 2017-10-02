كشف النائب يوسف الفضالة عن الانتهاء من مسودة قانون لتعديل الباب الخامس لقانون (التأمينات الاجتماعية) بشأن أصحاب المهن، مشيرا إلى أنه سيرسل المسودة إلى مؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع مقترحاتهم وتعديلاتهم حولها.

وأضاف الفضالة في تصريح صحافي أمس الأحد في مجلس الأمة أن مشكلة التوظيف أزمة حقيقية يواجهها جميع أبناء الكويت، وأن الهدف من الاقتراح بقانون هي المساهمة في حل هذا الموضوع وتوفير البيئة المناسبة لخلق فرص عمل.

واعتبر أن هذا المشروع انطلاقة حقيقية للشباب في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال أقرت العديد من المشاريع التي تهتم بموضوع القطاع الخاص، مثل زيادة القرض وترخيص الأعمال المنزلية والمركبات المتحركة.

وأوضح الفضالة أن أصحاب المهن يتحملون ظروف المنافسة في سوق العمل ومخاطر أكبر من غيرهم، وان مقترحه بتعديل الباب الخامس من قانون (التأمينات) سيحفز الشباب على الخروج من القطاع الحكومي إلى الخاص.

وبين أن التعديلات ستشمل السقف الأعلى للرواتب وتنوع الشرائح الموجودة في الباب الخامس، بالإضافة إلى أفكار أخرى متنوعة تخدم شريحة الشباب، مشيرا إلى أن تقديم المقترح بقانون في شكله النهائي سيتم بعد استطلاع جميع الآراء المعنية حوله.

وأضاف أن المقترح سيقدم للمجلس عن طريق لجنة تحسين بيئة الأعمال أو عن طريق اللجنة المالية لإصلاح ما أفسدته الحكومة التي وضعت الحوافز للعمل في القطاع الحكومي دون القطاع الخاص لإعادة التوازن باعتماد المواطنين على أنفسهم.

ولفت الفضالة إلى أن المسودة سيتم إرسالها إلى الجمعية الاقتصادية وجمعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة رواد الأعمال وغيرها للتعديل عليها ومن ثم صياغة القانون بشكله النهائي.