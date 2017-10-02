أصدر النائب عدنان عبدالصمد بيانا صحافيا بمناسبة يوم عاشوراء قال فيه: السلام عليك يا أبا عبدالله الحسين.. السلام عليك يابن محمد المصطفى.. السلام عليك يابن علي المرتضى.. السلام عليك يابن فاطمة الزهراء.. السلام عليك يا أبا الأحرار.. السلام عليك في يومك الخالد.. يوم عاشوراء.. اليوم الذي انتصر فيه الدم على السيف.. وأضحى نبراسا للمظلومين والمستضعفين والمضطهدين على مر العصور.. ليستلهموا منه ومن التضحيات التي قدمت فيه.. قربانا لله.. معاني العزة والكرامة والشرف.. في وجه الطغاة والظالمين والمستبدين.. فتعلمت البشرية كيف يكون الفداء في سبيل إحقاق الحق ونبذ الظلم ونشر العدالة.. وها هي الساحات في كل بقاع العالم تقدم النماذج الحسينية.. التي ارتوت من كربلاء الحسين.. فقاومت وانتصرت على قوى الجهل والظلام والتكفير.. ووضعت حدا لكل المطامع التي حلم بتحقيقها المستكبرون والمتجبرون.. وهكذا كانت صيحات الإمام الحسين يوم عاشوراء «هيهات منا الذلة».. يوم بقي وحيدا فريدا يقاتل مجرمي عصره.. ينادي ألا من ناصر ينصرني.. وبعد مئات السنين.. يأتي الرد من عشاق الحسين.. لبيك يا أبا عبدالله.. ليقدموا أرواحهم رخيصة فداء للرسالة التي من أجلها انطلق الإمام الحسين..

فالسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا والسلام على الشهداء ممن معك حتى يومنا هذا فكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء.