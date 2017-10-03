وجه النائب فيصل الكندري سؤالين إلى وزير النفط عصام المرزوق، جاءت مقدمة السؤال الأول منهما حول الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 والخاص بشركة خدمات القطاع النفطي وبالرغم من ان الشركة في ضوء التصفية منذ عام 2013 الا ان لها مجلس ادارة مكونا من 5 أشخاص.

وطالب تزويده بأسماء اعضاء مجلس الادارة لآخر 4 سنوات، ومن له الصلاحية بتشكيل مجلس الادارة؟ وكذلك قيمة مكافآت اعضاء مجلس الادارة سنويا.

واستفسر عن قيمة ميزانية الشركة لآخر 4 سنوات، والمنصرف من الميزانية سنويا على الشركة، مطالبا تزويده بميزانية الشركة لآخر 4 سنوات وبيان الارباح والخسائر للشركة لآخر 5 سنوات كل سنة على حدة.

وعدد الموظفين الحاليين في الشركة مع تزويدي بمؤهلاتهم وخبراتهم وإجمالي الراتب الشهري والمزايا التي يتمتعون بها وما جنسياتهم وسنوات خدمتهم؟ وقال في مقدمة السؤال الثاني للوزير المرزوق: إنه تترتب على مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة مطالبات مالية من جراء تنفيذ بعض العقود المبرمة مع المقاولين من داخل الكويت وخارجها والمتعاقدين معهم لتنفيذ أنشطة القطاع النفطي، وتتم تسويتها بطرق ودية مع المقاول من خلال المفاوضات المباشرة او من خلال اللجوء الى القضاء الكويتي او الدولي وطالب تزويده عن آخر خمس سنوات بالآتي:

٭ كشف تفصيلي موضح به جميع العقود التي ترتب عليها مطالبات مالية على ان يشمل اسم العقد ونشاطه والمدة والقيمة الإجمالية له عند التعاقد واسم الشركة التي يتبع لها من القطاع النفطي والجهة المشرفة على العقد لديهم مع تحديد جميع المسؤولين عليه من العاملين بالوظائف الإشرافية والقيادية واسم المقاول المنفذ، مع تزويدي بنسخ من العقود، وجميع الاعتمادات والموافقات على هذه العقود.

٭ كشف يوضح اسم العقد والشركة التابع لها ونوع العقد والنشاط وتاريخ تنفيذ وانتهاء العقد الفعلي وفترات التأخير ان وجدت وأسبابها والمتسبب في التأخير والإجراء المتخذ بحقه لكل شركة على حدة.

٭ كشف يوضح به المطالبات التي تقدم بها المقاولون والقيمة التي تم اقرارها له وأسباب تحديد هذا المبلغ والجهة التي اوصت به ووجه الاعتماد لكل شركة على حدة مع تزويدي بجميع الموافقات والاعتمادات.

٭ تحديد المطالبات التي تمت تسويتها بصورة ودية مع المقاولين دون اللجوء الى القضاء مع ذكر قيمة مطالبة المقاول وما تم تعويضه من قبل الشركة مع تحديد الأسباب.

٭ تحديد المطالبات التي تمت تسويتها من خلال القضاء الكويتي او الدولي مع تحديد قيمة المطالبة وما تم تعويضه به من قبل القضاء، وهل هناك حالات تم عمل تسوية ودية بعد اللجوء للقضاء وأسباب ذلك؟ وما قيمة التكلفة التي ترتبت من جراء اللجوء للقضاء مع تزويدي بالمستندات.

٭ أسماء وعقود المقاولين الذين لم ينفذوا العمل حسب التواريخ المحددة بالعقد وما الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم؟ وهل قامت الشركة بتطبيق الغرامات حسب العقد عليهم؟