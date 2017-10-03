كم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات سفر بصورة غير قانونية نشطين وغير نشطين؟

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه:

أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بموجب مرسوم رقم467 بتاريخ 9/11/2010 خلفا عن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، لذلك يرجى إفادتنا بالآتي:

1- ما المستندات التي بناء عليها يتم تعديل وضع المقيم بصورة غير قانونية؟

2- ما عدد الأفراد الذين تم تعديل أوضاعهم بناء على تلك المستندات مقسمين حسب الجنسية؟

3- هل تم استدراك (تعديل الجنسية من مثبت الى مقيم بصورة غير قانونية) جنسية البعض منهم اصدر له بطاقة أمنية له سواء تم إرجاعه للجنسية المثبتة أو تم الابقاء على الجنسية كمقيم بصورة غير قانونية؟ وما أسباب هذا الإجراء؟ وهل أنطبق على جميع الحالات المماثلة خلال سنة ٢٠١٧؟

4- هل كل من لديه ذات المستندات تم تعديل وضعه؟ هل هناك حالات تم تعديل وضعها ثم تم إرجاعها مقيم بصورة غير قانونية وصدرت له بطاقة مقيم بصورة غير قانونية لها ثم تم تعديل وضعها مرة أخرى؟

كما وجه فهاد سؤالا آخر إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بموجب مرسوم رقم467 بتاريخ 9/11/2010 خلفا عن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وحيث ان عددا من المقيمين بصورة غير قانونية قد أجبروا بطريقة أو بأخرى باستخراج جوازات آسيوية وأفريقية وهو ما سمي لاحقا بأصحاب الجوازات المزورة أو ما يسميها الجهاز (جوازات سفر مكتسبة)، لذلك يرجى إفادتنا بالآتي:

1- كم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات سفر مكتسبة لحظة إنشاء الجهاز المركزي نشطين وغير نشطين؟ وكم أصبح عددهم الآن؟

2- كم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات سفر بصورة غير قانونية نشطين وغير نشطين؟ وما الأسباب والأسس التي أدت إلى استدراك جنسياتهم لحظة إنشاء الجهاز وحتى تاريخه؟ ولماذا لم يتم استدراك الحالات المماثلة منذ إنشاء الجهاز وحتى تاريخه؟

3- كم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات سفر مكتسبة حاليا نشطين وغير نشطين؟ وكم عدد الذين تم إصدار بطاقات أمنية لهم؟ وعدد الذين لم يتم إصدار بطاقات أمنية لهم؟ وما الأسباب؟

4- عدد الأفراد الذين لديهم جوازات مكتسبة وفق الفئات التالية:

- العسكريين (الداخلية/ الدفاع)؟

- المدنيين العاملين بالجهات الحكومية؟

- المدنيين العاملين بالقطاع الخاص؟

- العسكريين المتزوجين من الكويتيات؟

- العسكريين الذين لديهم أم كويتية؟

- المدنيين العاملين بالجهات الحكومية المتزوجين من الكويتيات/ الكويتيين؟ ولهم أم كويتية؟

- المدنيين العاملين بالقطاع الخاص؟ المتزوجين من الكويتيات/ الكويتيين؟ ولهم أم كويتية؟

- من لديهم إحصاء 1965 وما قبل.

على أن يتم تزويدنا بكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه بعدد من صدرت لهم بطاقات أمنية وعدد من لم تصدر لهم بطاقات أمنية مع ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم إصدار بطاقات أمنية لهم؟