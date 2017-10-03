شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لتوفير مناخ ملائم وتشجيع الاستثمار في الكويت، فلم تعد الحكومة الإلكترونية وحدها كافية الآن، فالعالم قطع مراحل كبيرة وعلينا اللحاق به ورفع سقف طموحاتنا لما هو أعلى مما نسعى إليه حاليا وتسريع آليات تنفيذ المشروعات الكبرى قبل أن يتجاوزنا الزمن.

وقال د.الحويلة: إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قطع شوطا لتحسين بيئة الأعمال لكن هناك خطوات أخرى مطلوبة خصوصا من قبل بقية مؤسسات الدولة للقضاء على بيروقراطية الدورات المستندية التي لم تعد مواكبة لروح العصر، فالآن لم تعد تعتمد الدول على مفهوم الحكومة الإلكترونية فقط بل أصبحت هناك مفاهيم أخرى مثل الحكومات الذكية وحكومات الجيب، حيث يستطيع المواطن إنهاء معاملاته من خلال الهواتف الذكية كما اختفت تماما المعاملات الورقية.

وأضاف أن مشروع النافذة الواحدة لتراخيص الشركات يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، ويجب تفعيله وتوسيع تجربته على مختلف قطاعات الدولة فلم يعد هناك متسع من الوقت لتضييعه في دورات مستندية تجاوزها الزمن، لأن تحقيق الرغبة السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا لن يحدث ما لم نعد دراسة بيئة الأعمال في البلاد ونقوم بإجراء مسح شامل لتك التشريعات التي تعيق تحسين بيئة الأعمال ليس فقط للمستثمر الأجنبي بل والمستثمر الوطني بالدرجة الأولى وكذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.