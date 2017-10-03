وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه:

موضوع تعيين مدير عام هيئة الطرق والنقل البري

لذلك الرجاء افادتي بالتالي:

١- ما الإجراءات التي تمت من قبل مجلس إدارة هيئة الطرق والنقل البري بخصوص ترشيح واختيار المدير العام للهيئة؟

مع تزويدنا بنسخة من محضر الاجتماع (مجلس إدارة الهيئة) الذي تم فيه اعتماد هذه الإجراءات.

ويرجى تزويدنا بعدد وأسماء المرشحين.

٢- هل تمت الاستعانة بجهات خارجية للعمل على المفاضلة باختيار المدير العام؟

إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا باسم الجهة الخارجية التي تم التعاقد معها لعمل دراسة لخبرات المتقدمين وعمل الاختبارات الإدارية والفنية والشخصية بالإضافة إلى اختبار اللغة الإنجليزية.

٣- تزويدنا بقيمة عقد تقديم هذه الخدمات من قبل الجهة الخارجية (الشركة).

٤- تزويدنا بنتائج المفاضلة للمرشحين والفائز من قبل الجهة الخارجية.

٥- تزويدنا بأسماء أعضاء لجنة مقابلة المرشحين، وايضا تزويدنا بنتائج المرشحين للعرض المرئي لخطة العمل والرؤيا لمنصب المدير العام.

٦- تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص باعتماد نتائج المرشحين بعد الانتهاء من إجراءات الجهة الخارجية ولجنة المقابلات.

٧- ما عدد الكتب الموجهة من قبل هيئة الطرق والنقل البري إلى وزير الأشغال العامة (الوزير المختص) بخصوص تعيين منصب المدير العام للهيئة، مع تزويدنا بجميع النسخ (قبل وبعد توليكم لمنصب وزارة الأشغال).

٨- يقوم المجلس (مجلس إدارة هيئة الطرق والنقل البري) بترشيح المدير العام حسب نص القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المادة رقم (5).

ويقوم الوزير المختص بعرض أسماء المرشحين ليصدر مرسوم تعيين المدير العام حسب المادة رقم (8) من القانون.

السؤال:

ا- هل تمت إضافة أسماء أخرى مؤخرا لمرشحين من طرفكم (الوزير المختص)

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالأسماء المضافة إلى القائمة الأولى وأسباب إضافة هذه الأسماء.