وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سأله فيه عن الآتي:

1- تم العمل بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الشباب الكويتي، يرجى إفادتي بكشف تفصيلي عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمت الموافقة عليها من قبل صندوق المشاريع الصغيرة منذ بدء العمل بالقانون الجديد؟ وكم قيمة المشاريع التي صرفت لها المبالغ؟ وهل يتم الصرف بناء على دراسة جدوى للمشاريع؟

2- قام الصندوق برفض بعض المشاريع الصغيرة التي قدمها الشباب للاستفادة من أموال الدعم، يرجى تزويدي بشروط قبول المشاريع؟ وأسباب الرفض لكافة المشاريع المقدمة مع بيان اسم المشاريع المرفوضة وأنشطتها وكلفتها المالية المقدمة حسب دراسة الجدوى؟

3- كم المبالغ المالية والمكافآت المصروفة لأعضاء مجلس إدارة صندوق المشاريع الصغيرة منذ تأسيسه؟

4- ما أسس قبول المشاريع المقدمة؟ هل هناك دراسة تبين احتياجات السوق المحلية من الأنشطة؟ أم أن قبول المشروع ومنح مبلغ مالي للدعم يكون حسب موافقة لجنة مختصة؟ يرجى تزويدي بعدد الأنشطة التي سمح لها؟ وما هي؟

5- هل تم منح أراضي أو قسائم صناعية للمستفيدين من رعاية صندوق المشاريع الصغيرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد المشاريع وأسماء المستفيدين؟ وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب؟