وجــه النائــب عمــر الطبطبائي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل طالب فيه تزويده بالآتي:

1 - ما آلية التعيين المتبعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

2 - يرجى تزويدنا بتاريخ نشر آخر إعلان توظيف والخـــاص بالمؤسســة العامة للرعاية السكنية

مع تزويدنا بكل نتائج المقابـــلات الخـاصـــــة

بالمتقدمين ومحاضر اجتماعات لجان التوظيف والمقابــلات الخاصـــــة بالمعينين الجدد إضافة إلى كل المستندات الخاصة بمن تم قبولهم.

3 - يرجى تزويدنا بإجمالي عدد الموظفين إضافة للمستعان بهم للعمل من غير الكويتيين (الوافدين) وذلك في كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة إلى مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان. مع تزويدنا بأسمائهم ورواتبهم ومسمياتهم الوظيفية إضافة لجميع المكافآت المصروفة لهم وذلك منذ تاريخ 1/1/2014.

4 - يرجى تزويدنا بأسماء كل المعينين من الكويتيين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ تاريخ 1/1/2014 مع تزويدي بتواريخ تعيينهم.

5 - يرجى تزويدي بأسماء جميع المستشارين العاملين بمكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان إضافة لمؤهلاتهم الدراسية مع تزويدنا بكل المكافآت الشهرية التفصيلية المصروفة لهم منذ تاريخ 1/1/2014.

6 - يرجى تزويدنا بكل العضويات التي يشغلها مستشارو الوزير في مجالس إدارة المؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية، إن وجدت.