توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرافقه عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة الى ولاية (مان) الأميركية امس في زيارة قصيرة من المقرر ان يلتقي خلاها رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جورج هيربرت ووكر بوش بناء على دعوة من فخامته.

ومن المقرر ان يسلم الغانم الرئيس الأميركي الأسبق رسالة خطية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. كما يتوقع أن يؤكد الغانم خلال لقائه الرئيس بوش الاب تقدير وامتنان الشعب الكويتي لدور فخامته التاريخي في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم ولدور الشعب الأميركي الصديق وتضحياته.

وكان في وداع الغانم لدى مغادرته نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وتأتي زيارة الغانم بناء على دعوة من الرئيس الأميركي الأسبق تقديرا لموقف مجلس الامة الحالي وتواصله معه إبان الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر ان يتوجه الغانم بعد زيارته الى جنيف حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري لتنسيق المواقف وتبادل الآراء ووجهات النظر قبيل مؤتمر الاتحاد المزمع عقده في مدينة سان بطرسبيرغ الروسية في منتصف الشهر الجاري.