سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل

أكد مقرر لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء النائب راكان النصف، ان التقرير النهائي للجنة سيصدر بعد شهر من الآن.

وقال النصف في تصريح صحافي في مجلس الامة ان لجنة التحقيق استمعت امس للرأي الفني لديوان المحاسبة بشأن صفقة طائرات اليوروفايتر، ثم استمعت الى ردود نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وفريقه.

وأضاف أن اللجنة ستضيف إلى تقريرها النهائي ملاحظات ديوان المحاسبة على الصفقة ورد وزارة الدفاع على تلك الملاحظات.

وأوضح النصف ان وزارة الدفاع جددت ثقتها بالإجراءات الرسمية لصفقة اليوروفايتر، وأكدت صحة قرارها بشراء هذه الطائرات.

إلى ذلك، بين مصدر نيابي لـ «الأنباء» أن ردود رئيس الحكومة والوزراء التي وجهت إليهم اللجنة 20 سؤالا تناولت ما أثير بالاستجوابين محل النقاش, كانت واضحة وتتوافق مع ما جاء من ردود لسمو رئيس الوزراء في الاستجوابين.

وأكد أن اللجنة تلمست خلال اجتماعاتها في العطلة الصيفية تجاوبا جيدا من الحكومة التي ابدت تعاونا واضحا في ردها على الأسئلة الموجهة من قبل اللجنة.

وألمح المصدر إلى ان التقرير سيكون بوصلة للتعاون بين السلطتين وأن هناك اجتماعا أخيرا لصياغة التقرير النهائي ليدرج على جدول الأعمال في الجلسة الافتتاحية، «والهدف هو الوصول الى الحقيقة والإجابات الشافية»، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون مؤشرا لمدى تعاون السلطتين.