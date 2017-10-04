وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته: سبق أن وجهت سؤالا بتاريخ 21/8/2017 استفسرت فيه عن إلغاء شركة الخطوط الجوية الكويتية العمل بدراسة ماكينزي، وقد جاءني الرد من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية بشكل مجتزئ ومبتور فضلا عن وجود إجابات غير مباشرة وعلى رأسها السؤال الرابع الذي استفسرت فيه عن أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 ـ هل توجد قضايا منظورة امام المحاكم ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة (وليس أحكاما قضائية) وما نوع هذه القضايا في حال كانت الإجابة بنعم؟

2 ـ ما الهدف من دراسة ماكينزي؟ وما الأسباب التي دعت الشركة للتعاقد مع الجهة التي قدمت الدراسة؟ يرجى تزويدي بالدراسة كاملة والعقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة ماكينزي والقيمة الإجمالية لهذا العقد.

3 ـ يرجى تزويدي بالتقرير المالي الموضح لأداء شركة الخطوط الجوية الكويتية عن السنوات 2014 و2015 و2016 والنصف الاول من 2017.

4 ـ هل تم عقد صفقة مع المشروعات السياحية لإدارة احدى المطارات؟ وهل تم طرح مناقصة لذلك الغرض ام لا، اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من إعلان طرح المناقصة ونسخة من العقد المبرم مع الشركة، إذا كانت الاجابة بلا فلماذا لم يتم طرح مناقصة؟

5 ـ هناك عدد من الرحلات المجدولة على جداول الرحلات لسنة 2017 تم إلغاؤها حتى تاريخ السؤال؟ يرجى تزويدي بعدد تلك الرحلات وسبب الغائها؟ وحجم الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء ذلك الالغاء.