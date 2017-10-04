ثمّن رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية النائب شعيب المويزري الدعم المتبادل والقواسم المشتركة والمواقف المتماثلة بين ليتوانيا والكويت ازاء العديد من القضايا الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المويزري واعضاء الوفد أمس الأول مع وزير الخارجية الليتواني نيرس جيرماناس، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات بين البلدين على المستويين البرلماني والحكومي وأهمية دفعها إلى آفاق أرحب.

من جهته، أكد جيرماناس دعم بلاده وتقديرها لدور الكويت بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم السلم العالمي ومساعي سموه الديبلوماسية في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع حيال العديد من قضايا المنطقة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما الى توطيد جسور التعاون بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في المجالات السياسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والسياحية، مؤكدين أهمية دعم عملية إرساء السلم والأمن والاستقرار في جميع أقاليم العالم.