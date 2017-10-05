أكد النائب ناصر الدوسري‏ أن الطلبة الدارسين في فلوريدا يشكون من تجاهل المكتب الثقافي في الولايات المتحدة الأميركية لاتصالاتهم، مشيرا إلى أن بعض الطلبة مهددون بالطرد من السكن بسبب التأخر في صرف المبالغ.

وقال الدوسري في تصريح صحافي إنه من غير المقبول لدي أن يتعرض اخواني الطلبة لضغوط بسبب عدم اكتراث بعض المسؤولين عن احتياجاتهم.

وأشار الدوسري إلى أن الطلبة في ولاية فلوريدا يشتكون من تجاهل مكتبنا الثقافي في أميركا لاتصالاتهم، مؤكدا أن هناك طلبة مهددين بالطرد من السكن بسبب تأخركم بصرف المبالغ التي دفعها الطلبة بعد إخلائهم نتيجة الإعصار.



وطالب الدوسري وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس متابعة هذا الملف والإيعاز بصرف مستحقات الطلبة بأسرع وقت ممكن.