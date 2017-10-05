وجّــه النائب رياض العدسانـــي 3 أسئلــــة برلمانية أولها إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل قال في مقدمته: يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان وعضوية كل من:

1 - مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2 - مدير عام بلدية الكويت.

3 - مدير عام بنك الائتمان الكويتي.

4 - مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.

5 - ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يرشحه الوزير المختص.

6 - وزارة الدفاع.

7 - وزارة الكهرباء والماء.

8 - وزارة الأشغال العامة.

9 - ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

وجاء سؤاله بما يلي: يرجى إفادتي ما الإجراءات بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدى التنسيق بين الجهات المعنية حول استكمال الخدمات ومعالجة السلبيات وحوائج المنطقة ومنها البنية التحتية والإنارة والخطوط الهاتفية الأرضية وغيرها في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وجاء في سؤاله الثاني الموجه إلى وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع سأله فيه عن الآتي:

1- استكمــالا لمتابعــة مشاريع الطرق وإجابة سؤالي البرلماني بتاريخ 29/1/2017 تبين أن من أكبر عقود صيانة ومعالجة الطرق تركزت في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي مما يؤكد مدى حجم الأعمال المتعلقة بالطرق ومعاناة أهالي المناطق بالإضافة إلى أنني خاطبت وزير الأشغال العامة في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 23/5/2017 بخصوص ملاحظتي المباشرة لشوارع منطقة الرقة المغطاة بالأتربة والتالفة وغير الصالحة إطلاقا وكذلك عن تجديد البنية التحتية وخاصة في قطعتي (6، 7) ولما سببته من إزعاج للبيوت التي تقع بقرب مكان أعمال الصيانة وأيضا نمى إلى علمي أن منطقة هدية ومحافظة الفروانية وتحديدا الأندلس قطعة 5 تعاني من نفس المشكلة لذا يرجى إفادتي عن فترة معالجة وصيانة وإزالة الرمال عن الطرق في المناطق المذكورة والإجراءات التي قمت بها.

2- يرجى إفادتي حول المشاريع المذكورة أدناه وهل هناك تعطل بإنجازها حسب إجابة سؤالي البرلماني بتاريخ 29/1/2017:

٭ صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة حولي والمناطق التابعة لها.

٭ صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة مبارك الكبير والمناطق التابعة لها.

٭ صيانة عامة لطريق الدائـــري الخامــــس مع التقاطعات.

٭ صيانة عامة لطريق الغزالـــي السريــع مــع التقاطعات.

٭ صيانة عامة لطريق الجهـــراء السريــع مــع التقاطعات.

٭ صيانة عامة لطريق الدائري السادس.

٭ صيانــة عامة للطرق السريعة بالكويت.

٭ أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق السريعة بالكويت.

٭ صيانــة طريق الملك عبدالعزيـــز آل سعــــود وتقاطعاته.

٭ صيانة عامة لطريق صبـــحـــان والمقــــوع وتقاطعاتهما.

٭ صيانة عامة للطرق والساحـــات بمحافظـــة الفروانية والمناطق التابعة لها.

٭ صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة الجهراء والمناطق التابعة لها.

٭ صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة الأحمدي والمناطق التابعة لها.

٭ تطوير وصيانة عامة لشبكة الأمطار بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

٭ إزالة الرمال من على الطرق بمحافظات العاصمة والفروانية والجهراء.

٭ إزالة الرمال من الطرق بمحافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.

٭ أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطرق بالكويت.

٭ أعمال صيانة طريق كبد والطرق الداخلية بمنطقة كبد.

٭ تنفيذ توصيات اللجنة الخماسية للقضاء على الازدحام المروري.

٭ تنفيذ الطلبات العاجلة والواردة من مجلس الوزراء.

3- ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة بخصوص مشكلة الصرف الصحي والمياه الآسنة في مدينة صباح الأحمد السكنية وكيفية معالجتها ومدة حل المشكلة؟ وذلك لما قد تسببه من أضرار وتلوث للمنطقة وسكانها.

وقال في مقدمة سؤاله الثالث الذي وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: ضمن مهام وأعمال شرطة البيئة التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكا للبيئة بعناصرهــا (البريــة - البحرية - الجوية) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالإضافة إلى دعم ومساندة أعمال الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن عمل الإدارة والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وكذلك متابعة الردود الخاصة على الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات الواردة للإدارة والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها، والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة، وإعداد التقارير الدورية.

وطالب إفادته بالإجراءات المتخذة تجاه التلوث البيئي بسبب مشكلة الصرف الصحي والمياه الآسنة بالقرب من مدينة صباح الأحمد السكنية قطاعي (DوE) وذلك لما قد تسببه من أضرار وتلوث في المدينة وسكانها.