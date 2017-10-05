شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة تمكين المواطنين من العمل في القطاع النفطي واستقطـــاب الكــــوادر والكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الكويتي، فلابد من التوسع في تعيين المواطنين في مختلف التخصصات بهذا القطاع.

وقال النائب د.محمد الحويلة: إن المواطن الكويتي هو الأحق بأن يكون القيم على ثروته وشريانه الاقتصادي، فإذا لم نأتمن المواطنين على ثروة وطنهم فمن نأتمن؟.

وأضاف النائب د.محمد الحويلة أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين القطاع النفطي من جانب ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم

التطبيقـــي والتدريـــب من جانب آخر من أجل وضع برامج لتخريج كوادر للعمل بالقطاع النفطي وفقا لاحتياجات السوق بحيث يكون الطالب على دراية كاملة بأن دراسته في هذا التخصص ستنتـــهي بالعمل في القطاع النفطي.

وأكد النائب د.محمد الحويلة ضــرورة ضخ الكوادر الوطنية في الشركة الكويتيـــة للصناعـــات البتروليــة المتكامــلـة (كيبيك)، فهي شركة جديدة وبحاجة للكثير من الكوادر والكفاءات والأولى في هذه الحالة أن تتـــم الاستعـانـــة بالمواطنين.