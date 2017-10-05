أشاد رئيس البرلمان السويسري يورغ شتال أمس بالعلاقات البرلمانية السويسرية ـ الكويتية، مؤكدا انها تسير على خطى راسخة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به إثر استقباله لوفد مجموعة الصداقة البرلمانية السادسة بمقر البرلمان السويسري.

وقال شتال ان «سويسرا تدرك أهمية مكانة الكويت في المنطقة وتعول كثيرا على حيادها واستقلالية قرارها وعلاقاتها الطيبة مع جميع الاطراف وهو محل تقدير من الحكومة السويسرية».

وأضاف ان «تبادل الزيارات بين برلماني البلدين يتيح المجال لتبادل وجهات النظر في الملفات ذات الاهتمام المشترك والبحث في كيفية تعزيز التعاون فيها».

من جانبه، قال رئيس وفد الصداقة البرلمانية الكويتية النائب عسكر العنزي في تصريح مماثل ان «المباحثات مع رئيس البرلمان السويسري كانت بناءة للغاية وتناولت مختلف الملفات التي يمكن للجان البرلمانية المتخصصة لكلا الجانبين التعاون فيها مستقبلا».

وأضاف ان «اللقاء تناول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية لاسيما ان الاستثمارات الكويتية في سويسرا تصل الى 10.5 مليارات دولار».

وأشار الى تقدير المسؤولين السويسريين لدور الكويت في المنطقة سواء على الصعيدين الانساني او السياسي لاسيما دور الكويت في تنظيم ثلاثة مؤتمرات لدعم الوضع الانساني في سورية كانت ناجحة للغاية وانعكست بشكل ايجابي على اللاجئين السوريين.

وأوضح النائب عسكر العنزي تقدير الجانب السويسري لدور سمو الامير في الوساطة الخليجية نظرا لما تتمتع به الكويت من علاقات متميزة ومحايدة مع جميع الاطراف وهو ما اشادت به مختلف الاطراف السويسرية.

ولفت الى ان المباحثات تناولت ايضا برنامج زيارة رئيس البرلمان السويسري الى الكويت الشهر الجاري والملفات التي سيتم تناولها بين الطرفين مثل تعزيز التعاون الثقافي والاكاديمي بين البلدين.

وأكد عسكر ان تجربة النظام البرلماني السويسري جديرة بالاهتمام فهو ليس فقط واحدا من اعرق البرلمانات الاوروبية بل ايضا اكثرها استقرارا واقلها ازمات ما انعكس ايضا على الاداء البرلماني فجعله متميزا بالحنكة والتريث.