أجرى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اتصالًا هاتفيًّا بعضو مجلس الأمة النائب الحميدي السبيعي اطمأن فيه على صحته إثر العارض الصحي الذي تعرض له وأرقد على إثره بمستشفى العدان .

وأعرب الغانم عن ارتياحه لاستقرار الحالة الصحية للنائب السبيعي الناتجة عن الإرهاق الشديد متمنيًا له الشفاء والتعافي التام لمزاولة أعماله ونشاطه البرلماني مجددًا.

من جهته قام رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري بزيارة النائب السبيعي في مستشفى العدان حيث اطمأن على استقرار حالته الصحية.

وأعرب الكندري عن تمنياته بالشفاء العاجل للسبيعي والعودة لاستكمال نشاطه وممارسة دوره النيابي في خدمة الوطن والمواطنين.