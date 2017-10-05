استعراض تجربة جمهورية سنغافورة في تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة





وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوات لحضور مؤتمر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتعاون مع ديوان المحاسبة «الحوكمة» في دولة الكويت، الإطار التشريعي والمالي والإداري 10 و11 أكتوبر الجاري، والذي سيقام في مسرح مبنى صباح الأحمد ـ مجلس الأمة.



ويأتي برنامج المؤتمر كالتالي:اليوم الأول: الثلاثاء 10 الجاري: الاستقبال والتسجيل، ويتضمن الجلسة الافتتاحية والتي تتضمن: السلام الوطني، والقرآن الكريم وكلمة الراعي الرسمي للمؤتمر مرزوق الغانم ـ رئيس مجلس الأمة، وكلمة رئيس المؤتمر محمد الدلال ـ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكلمة عادل الصرعاوي ـ رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.



الجلسة الأولى حول: حوكمة التخطيط التنمويالحوكمة الديموقراطية والتنميةالمتحدثون: هدى صالح الدخيل ـ محلل برامج الحوكمة الديموقراطية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدولة الكويت سابقا.



إضافة الى التحديات التشريعية لحوكمة عمليات التخطيط التنموي في الدولةالمتحدثون: م.هاشم الرفاعي ـ الأمين العام السابق للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ود.بدر مال الله ـ مدير عام المعهد العربي للتخطيط.



وكذلك استعراض التجربة الدولية: تجربة جمهورية سنغافورة في تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، يتم بعد ذلك فتح باب النقاش.



استراحة صلاة الظهر 11.45 ـ 12.



وفي الجلسة الثانية مناقشة قواعد ومبادئ الحوكمة في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة: استراتيجية الدولة لتطبيق الحوكمة من أجل التنمية المستدامة ويتحدث فيها أسامة الدعيج ـ الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون المالية والإدارية لمجلس الوزراء وصفاء الهاشم ـ مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ود.خالد مهدي ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



كما تناقش الجلسة الدور التشريعي في إعمال قواعد الحوكمة في مؤسسات الدولة وأثر ذلك في تحقيق التنميةوالمتحدثون: سلوى بهبهاني ـ مدير مكتب المراجعة والدراسات القانونية في ديوان الخدمة المدنية ود.أنس التورة ـ عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق ـ جامعة الكويت.



يلي ذلك فتح باب الناقش.



وفي اليوم الثاني للمؤتمر يناقش المشاركون الحوكمة في أدوار السلطتين التشريعية والقضائية: الحوكمة في اطار تطوير اداء السلطة التشريعية والمتحدثون محمد الدلال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة، والحوكمة في اطار تطوير اداء السلطة القضائية ويتحدث حول ذلك المستشار د.عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية، ويلي ذلك استعراض التجربة الخليجية: تجربة امارة دبي «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز» والمتحدثون د.احمد نصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.



وفي الجلسة التي تليها يناقش المشاركون دور الحوكمة في تفعيل ادوار الاجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الانفاق العام ويتحدث خلالها اماني المباركي كبير مدققين في ديوان المحاسبة الكويتي ويوسف العبيد نائب محافظ بنك الكويت المركزي ومبارك الرفاعي رئيس قطاع الاشراف بالتكليف - مدير ادارة التمويل وحوكمة الشركات في هيئة اسواق المال والمستشار ماجد جمال الدين مدير الادارة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة الكويت.



ويلي ذلك مناقشة تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد ودور القطاع الحكومي والمتحدثون د.محمد بوزبر امين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالانابة ودور مؤسسات المجتمع المدني والمتحدثون صلاح الغزالي رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية وصقر الحيص رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.



وفي نهاية الجلسات تتم تلاوة توصيات المؤتمر وختام الجلسة يلي ذلك حفل غداء على شرف المشاركين والحضور للمؤتمر.

رئيس مجلس الأمة يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية

وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرافقه عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة الى ولاية «مان» الأميركية أمس الاول في زيارة قصيرة من المقرر ان يلتقي خلاها رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جورج بوش بناء على دعوة من الرئيس الأميركي الأسبق.



ومن المقرر ان يسلم الغانم الرئيس الأميركي الأسبق رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

كما يتوقع أن يؤكد الغانم خلال لقائه الرئيس بوش الاب تقدير وامتنان الشعب الكويتي لدور فخامته التاريخي في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم ولدور الشعب الشعب الأميركي الصديق وتضحياته.

وتأتي زيارة الغانم بناء على دعوة من الرئيس الأميركي الأسبق تقديرا لموقف مجلس الامة الحالي وتواصله مع فخامته ابان الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر ان يتوجه الغانم بعد زيارته الى جنيف حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري لتنسيق المواقف وتبادل الآراء وجهات النظر قبيل مؤتمر الاتحاد المزمع عقده في مدينة سان بطرسبيرغ الروسية في منتصف الشهر الجاري.

..ويهنئ نظيريه في مملكة ليسوتو بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في مملكة ليسوتو الصديقة سيفيري اينوك موتانيان ورئيسة مجلس الشيوخ ريفيلو موكيتيمي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.