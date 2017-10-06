عرضنا على الرئيس بوش خلال اللقاء فيديو يوثق دوره أثناء الاحتلال العراقي الغاشم ويعبر عن رسائل من أبناء الشعب الكويتي له

تلبية لدعوة منه، التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في مقر إقامته بمدينة بورتلاند بولاية ماين الأميركية، وذلك خلال زيارته القصيرة لأميركا، والتي جاءت تلبية لدعوة من فخامته، حيث سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وحضر اللقاء عقيلة الرئيس الأميركي الأسبق بربارة بيرس بوش ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، فيما حضره من الجانب الكويتي عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة وسفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب اللقاء «في لمسة وفاء تعبر عن أصالة الشعب الكويتي تجاه شخصيات لن ننساها، تشرفت مع زميلي عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة بتسليم الرئيس الأميركي الأسبق وصديق الكويت جورج بوش الأب رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، يعبر فيها عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل له ويؤكد فيها تقديرنا ككويتيين لدوره البطولي أثناء تحرير الكويت».

وحول توقيت اللقاء ودافعه الرئيس، أوضح الغانم «قصة هذا اللقاء تتعلق بحقيقة أننا كبرلمان كويتي تواصلنا مع الرئيس بوش أثناء مرضه، وبعد شفائه وجه لنا قبل أشهر دعوة لم نتمكن من تلبيتها في حينها، لكننا استطعنا تلبيتها في الوقت الحالي».

وعن أجواء اللقاء قال الغانم: «شهدنا التأثر الكبير للرئيس بوش في هذا اللقاء الذي حضرته زوجته السيدة الأولى أثناء تحرير الكويت ووزير الخارجية آنذاك جيمس بيكر اللذين كانا فعلا متأثرين بحقيقة ان الشعب الوفي مازال بعد أكثر من ربع قرن يحفظ المودة لهذه الشخصيات».

ووصف الغانم اللقاء بأنه كان «حميميا جدا وأن الرئيس بوش بدا بصحة جيدة رغم تقدمه في السن».

وقال الغانم: «تحدثوا عن الكثير من الأمور التي نسمعها لأول مرة والتي تتعلق بالأحداث التي وقعت حدثت أثناء الاحتلال العراقي الغاشم للكويت وأثناء عمليات التحرير»، مشيرا الى أن الرئيس بوش أبدى تقديره الكبير وامتنانه لرسالة سمو الأمير الحميمية ولمشاعر الشعب الكويتي ممثلا بممثلي الأمة.

وقال الغانم «أعتقد ايضا أن الانطباع سيكون إيجابيا جدا عند الرأي العام الأميركي عن هذه الزيارة التي تؤكد أننا شعب وفيٌّ ولا ننسى هذه الشخصيات ولا ننسى من وقف معنا في وقت الأزمات والأيام الصعبة».

وأضاف: «عرضنا على الرئيس بوش خلال اللقاء فيديو يوثق دوره أثناء الاحتلال العراقي الغاشم ويعبر عن رسائل من أبناء الشعب الكويتي له».

واختتم الغانم تصريحه قائلا: «نشكرهم على الحميمية التي استقبلونا بها وتقديرهم لرسالة صاحب السمو ولزيارة ممثلي الأمة للاطمئنان على صحة صديق الكويت الرئيس الأسبق جورج بوش، تلك الشخصية التي لا يمكن أن ينساها الشعب الكويتي».

من جهته، أشاد عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة بلقاء وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.

وقال الفضالة في تصريح صحافي عقب اللقاء إن الرئيس الغانم نقل له تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية وتحيات الشعب الكويتي كافة.

ووصف الفضالة الزيارة بالتاريخية لما للرئيس جورج بوش من «دور غير عادي» أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت، لافتا إلى أن اللقاء تطرق الى تلك الحقبة و«استطلعنا آراءه حول الأحداث السياسية في العالم وفي الولايات المتحدة بشكل خاص».

وأوضح الفضالة أن الوفد أوصل رسالة مهمة الى الرئيس الأميركي الأسبق بأن الكويتيين جميعهم يردون التحية اليوم وبعد أكثر من ربع قرن على تحرير الكويت.

من جانبه، أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن وفد مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم تشرف بمقابلة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، حيث سلم الغانم الرئيس الأميركي الأسبق رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونقل له تحيات سمو الأمير والقيادة والشعب الكويتي.

وأوضح السفير أن هدف الزيارة هو الاطمئنان على صحة الرئيس بوش الأب ونقل سلام الشعب الكويتي الى فخامته، لافتا إلى أن الوفد ذكّره بأيام الاحتلال العراقي الغاشم وأن الكويت لم ولن تنسى ما قدمه لها كدولة وشعب منذ 27 عاما.

وأشار إلى أن الوفد أكد له أنه رغم مرور زمن طويل «إلا ان الكويت لم تنس مواقفه الشجاعة في أسوأ ساعة مرت عليها كدولة وشعب»، مشيدا بالترحيب والتقدير الكبيرين من الرئيس جورج بوش ومشاعره الفياضة تجاه الكويت ووفد مجلس الأمة الكويتي.