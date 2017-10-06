كشف رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية المكلفة بالتحقيق في التجاوزات المصاحبة لتوزيع الحيازات الزراعية النائب حمدان العازمي ان اللجنة عقد اجتماعها يوم أمس بحضور مدير عام الهيئة للزراعة وتمت مناقشة عدة موضوعات منها حصول بعض الشركات على حيازات زراعية بشكل غير صحيح والذي سبق للمجلس السابق ان تناولتها والتحقيق فيها.

واوضح العازمي أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للزراعة 515 ملفا مرتبطا بتوزيع الحيازات الزراعية لبحث سلامة توزيعها خلال الاجتماع المزمع عقده الاسبوع المقبل، مؤكدا انه لن يتم القبول بوجود تزوير ولن تتم مجاملة احد وستتخذ اللجنة كل الاجراءات المناسبة بهذا الشأن.

من جانب آخر، اكد العازمي احترمه لرأي زميله النائب د.وليد الطبطبائي في إعطاء مهلة شهرين للحكومة كهدنة لاتخاذ بعض القرارات، مشيرا الى ان هذا الرأي لا ينسحب عليه «وغير صحيح ان يمنح الحكومة فرصة محددة بإطار زمني»مؤكدا أنه لن يمنح الحكومة أي هدنة على اي خطأ يراه ولن نقبل بها».