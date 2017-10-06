بعث رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور عبدالعال السيد أحمد عبر فيها عن خالص تهنئته بالذكرى ال ٤٤ لإنتصارات حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ .



وحيا الغانم في برقيته التضحيات والبطولات الاستثنائية للجيش المصري الباسل في حرب التحرير مستذكرا مشاركة الجندي الكويتي الى جانب شقيقه المصري في تلك الحرب المجيدة .



ودعا الغانم المولى تعالى ان يرحم الشهداء الذين بذلوا دماءهم الغالية في تلك المعارك الخالدة وان يحمي مصر وشعبها من كل مكروه وان يسدد على درب البناء والنماء خطاها .