رئيس مجلس الأمة اجتمع في جنيڤ مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري

ناقشنا العديد من الملفات وعلى رأسها انتهاكات الكنيست الإسرائيلي لمبادئ النظام الأساسي للاتحاد وملف الأزمة الإنسانية المتفاقمة لمسلمي ميانمار

التنسيق للرئاسة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي أمر في غاية الأهمية ونتمنى من الرئيس القادم أن تكون له مواقف مشابهة لمواقف الرئيس شودري

نأمل أن نستطيع في المؤتمر القادم رأب التصدع الموجود بين العرب والمسلمين وأن نخرج باتفاق في القضايا التي لا يختلف ليها اثنان

سامح عبدالحفيظ

عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى البلاد مساء أمس قادما من مدينة جنيڤ السويسرية في ختام جولة قصيرة شملت أيضا الولايات المتحدة الأميركية.

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

ورافق الغانم في جولته عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتمع في جنيڤ مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري وذلك قبل أسبوع من مؤتمر الاتحاد المقرر عقده في سان بطرسبيرغ بروسيا.

وقال الغانم في تصريح صحافي، عقب الاجتماع الذي حضره عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة، إن الاجتماع تطرق إلى العديد من الملفات الواجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر الاتحاد المقبل وعلى رأسها انتهاكات الكنيست الإسرائيلي لمبادئ النظام الأساسي للاتحاد وملف الأزمة الإنسانية المتفاقمة لمسلمي الروهينغا.

وأضاف: «لقاؤنا مع السيد شودري الذي يأتي قبيل أسبوع من انتهاء فترة رئاسته تطرق إلى أهم الملفات التي تهم المسلمين والعرب وتهمنا ككويتيين والتي على الاتحاد اتخاذ موقف تجاهها وعلى رأسها المخالفات المستمرة من الكنيست الإسرائيلي دون أي رادع من المؤسسات الدولية، وأهمية اتخاذ هذه المنظمات التي تمثل الشعوب خطوات عملية إزاءها».

وأعلن الغانم أن اللقاء تطرق إلى موضوع الروهينغا والمجازر التي تعرض لها المسلمون في ميانمار، حيث تم الاتفاق على أن يكون هناك بند طارئ سيتقدم به مجلس الأمة الكويتي حول أزمة الروهينغا في مؤتمر سان بطرسبورغ المقبل.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التنسيق بشأن الرئاسة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي نظرا لأهمية هذه المؤسسة والتي تأتي بعد الأمم المتحدة وتشاطرها نفس المبادئ، مؤكدا أهمية أن يتحول الاتحاد البرلماني الدولي «من مؤسسة تستضيف الكل إلى مؤسسة تكون لها عقوبات تجاه من يخالف مبادئها المرتبطة بمبادئ الأمم المتحدة والتي خالفتها العديد من البرلمانات وعلى رأسها الكنيست الإسرائيلي».

وأضاف: «التنسيق للرئاسة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي أمر في غاية الأهمية، ونتمنى من الرئيس القادم أن تكون له مواقف مشابهة لمواقف الرئيس صابر شودري الذي كانت تصريحاته ومواقفه وزياراته مشرفة طيلة السنوات الثلاث الماضية تجاه كافة القضايا التي تهمنا».

وقال الغانم: «نأمل أن نستطيع في المؤتمر القادم رأب التصدع الموجود بين العرب والمسلمين وأن نخرج في هذه القضايا التي لا يختلف عليها اثنان بموقف محدد وموحد بالنسبة للرئاسة والبند الطارئ وكل القضايا التي ذكرتها سلفا».

وأشار بهذا الصدد إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية على المستوى الخليجي وعلى المستويين العربي والإسلامي ستعقد قبل بدء مؤتمر سان بطرسبيرغ.

من جهته، قال عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة إن الاجتماع طرح مجموعة من القضايا «التي نعتقد أنها طارئة وملحة ويجب أن تضم إلى جدول أعمال المؤتمر وعلى رأسها قضية مسلمي الروهينغا والاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين».

وأضاف «أن تلك القضايا والملفات تم الحديث عنها والتنسيق بشأنها لتكون من ضمن جدول أعمال المؤتمر القادم». وأشار الفضالة إلى أهمية تنسيق المواقف لاختيار رئيس الاتحاد القادم خلفا لصابر شودري التي ستجري الانتخابات بشأنها في مؤتمر سان بطرسبورغ المقبل.