

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المجلس سيتقدم ببند طارئ حول أزمة الروهينغيا خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في سانت بطرسبورغ بروسيا الاسبوع المقبل.



واوضح الغانم في تصريح صحفي نشره قطاع الاعلام بمجلس الامة عقب اجتماع مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري في جنيف بحضور عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة ان اللقاء تطرق إلى العديد من الملفات الواجب تسليط الضوء عليها بالمؤتمر وعلى رأسها انتهاكات الكنيست الإسرائيلي لمبادئ النظام الأساسي للاتحاد وملف الأزمة الإنسانية المتفاقمة لمسلمي الروهينغيا.



وأشار الى ان اللقاء مع شودري يأتي قبيل أسبوع من انتهاء فترة رئاسته وتطرق إلى أهم الملفات التي تهم المسلمين والعرب و"تهمنا ككويتيين" والتي على الاتحاد اتخاذ موقف تجاهها.



وقال ان على رأس تلك الملفات المخالفات المستمرة من الكنيست الإسرائيلي دون أي رادع من المؤسسات الدولية وأهمية اتخاذ هذه المنظمات التي تمثل الشعوب خطوات عملية إزاءها.



وذكر الغانم أن اللقاء تطرق إلى موضوع الروهينغيا والمجازر التي تعرض لها المسلمون في ميانمار حيث تم الاتفاق على أن يكون هناك بند طارئ سيتقدم به مجلس الأمة الكويتي حول أزمة الروهينغيا في مؤتمر سانت بطرسبورغ المقبل.



وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التنسيق بشأن الرئاسة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي نظرا لأهمية هذه المؤسسة والتي تأتي بعد الأمم المتحدة وتشاطرها نفس المبادئ.



وأكد أهمية أن يتحول الاتحاد البرلماني الدولي "من مؤسسة تستضيف الكل إلى مؤسسة يكون لها عقوبات تجاه من يخالف مبادئها المرتبطة بمبادئ الأمم المتحدة والتي خالفتها العديد من البرلمانات وعلى رأسها الكنيست الإسرائيلي".



ولفت الى ان التنسيق للرئاسة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي أمر في غاية الأهمية و"نتمنى من الرئيس القادم أن يكون له مواقف مشابهة لمواقف الرئيس صابر شودري الذي كانت تصريحاته ومواقفه وزياراته مشرفة طيلة السنوات الثلاث الماضية تجاه كافة القضايا التي تهمنا".



وقال الغانم "نأمل أن نستطيع في المؤتمر القادم رأب التصدع الموجود بين العرب والمسلمين وأن نخرج في هذه القضايا التي لا يختلف عليها اثنان بموقف محدد وموحد بالنسبة للرئاسة والبند الطارئ وكل القضايا التي ذكرتها سلفا".



وأشار بهذا الصدد إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية على المستوى الخليجي وعلى المستويين العربي والإسلامي ستعقد قبل بدء مؤتمر سانت بطرسبورغ.



ومن جهته قال عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة إن الاجتماع طرح مجموعة من القضايا "التي نعتقد أنها طارئة وملحة ويجب أن تضم إلى جدول أعمال المؤتمر وعلى رأسها قضية مسلمي الروهينغيا والاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين".



وأضاف الفضالة أن تلك القضايا والملفات تم الحديث عنها والتنسيق بشأنها لتكون من ضمن جدول أعمال المؤتمر القادم.

وأشار إلى أهمية تنسيق المواقف لاختيار رئيس الاتحاد القادم خلفا لصابر شودري والتي ستجري الانتخابات بشأنها في مؤتمر سانت بطرسبورغ المقبل.