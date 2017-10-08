رشيد الفعم

شارفت الأمانة العامة في مجلس الأمة على الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي ستنعقد في 24 الجاري. وفي هذا الإطار، أكد النائب خالد العتيبي لـ «الأنباء» انه سيترشح لعضوية اللجنة الصحية، بالإضافة الى لجنة الداخلية والدفاع. من جانبه، قال النائب علي الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» انه سيترشح لعضوية اللجنة الخارجية. وقالت مصادر نيابية انه ومن خلال المشاورات التي تجرى حاليا ان النائبين سعد الخنفور وسعدون حماد سيترشحان للجنة الصحية ايضا، والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين للتشريعية، وصفاء الهاشم ستترشح لعضوية اللجنة المالية، كما انها تدرس الترشح لمنصب مراقب المجلس.

وبينت المصادر ان هناك اتصالات نيابية ـ نيابية لبلورة عملية انتخاب مكتب المجلس، وأخرى لتكون انتخابات اللجان بالتزكية اختصارا للوقت، بالإضافة الى ان اعضاء اللجان الحالية على دراية كاملة بجدول اعمال تلك اللجان والقوانين المدرجة عليها وهو ما سيسهل آلية عملها في المستقبل.