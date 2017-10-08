

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم ان الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني و د.عبدالكريم الكندري الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بصفته "سيدرج بعد انتخابات تشكيل لجان المجلس".

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الامة "اشرت الى ان الاستجواب سيدرج في اول جلسة مقبلة التي سأعلن تاريخها لاحقا" مرجحا ان تناقش محاور الاستجواب "في الجلسة المقرر لها يومي 24 و25 اكتوبر الجاري بعد الانتهاء من انتخابات لجان المجلس او في الجلسة التي تليها".

وأوضح انه "في حين الانتهاء من جدول المجلس سأعلن لكم وللاخوة المستجوبين تاريخ مناقشة الاستجواب" مبينا اتخاذ كل الاجراءات اللائحية وابلاغ الوزير المعني بالاستجواب".

وكان النائبان العدساني والكندري تقدما في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة بصفته ويتكون من خمسة محاور.

وعلى صعيد آخر قال الغانم ان زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية للالتقاء بالرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش كانت ناجحة ومثمرة مضيفا ان الرئيس بوش نقل له "امتنانه وتقديره لهذا الموقف من الشعب الكويتي".

وأفاد الغانم ان الرئيس بوش ثمن مشاعر الشعب الكويتي "إذ لايزال هذا الشعب القليل بعدده الكبير بأخلاقه ووفاءه يقدر الشخصيات التي وقفت الى جانبه بعد مضي اكثر من ربع قرن على الغزو العراقي الغاشم وتحرير دولة الكويت".

وأضاف ان الرئيس بوش اشاد بدور دولة الكويت حيث اكد ان ما تقوم به ومكانتها العالمية اثبتا للجميع بأن موقفه قبل اكثر من ربع قرن "كان في الجانب الصحيح من التاريخ" لافتا الى ان الرأي العام الامريكي تعامل بإيجابية مع هذه الزيارة مثمنا وفاء الشعب الكويتي للشخصيات التي وقفت الى جواره.

وذكر ان زيارته مع عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة الى الولايات المتحدة "جاءت تلبية لدعوة من الرئيس بوش وبناء على توجيهات من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتسليم رسالة الى صديق الكويت الرئيس بوش".

وعلى صعيد متصل ذكر الغانم انه توجه بعد ذلك الى مدينة جنيف السويسرية للقاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري وذلك قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد في روسيا وذلك لبحث قضية (الروهينغيا) والرئاسة المقبلة للاتحاد معلنا ان "دولة الكويت تقدمت اليوم رسميا ببند طارئ يخص قضية (الروهينغيا) وسيتم التصويت عليه كبند طارئ في المؤتمر".

وأشار الى ان اللقاء مع شودري تطرق لانتخابات رئاسة (الاتحاد) المقبلة لاسيما ان مؤتمر روسيا سيكون الاخير لشودري في منصبه مؤكدا اهمية التنسيق مع المجموعة العربية والاسلامية بشأن الرئاسة المقبلة بغية انتخاب رئيسا محايدا في القضايا التي تهم المجموعة.