استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة، وذلك إثر عودته من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بعد أن سلم رسالة خطية من سموه إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جورج بوش الأب كما اطلع سموه على نتائج زيارته لمدينة جنيف واجتماعه مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه التقى خلال زيارته للولايات المتحدة ومعه النائب يوسف الفضالة وسفير الكويت في واشنطن برئيس الولايات الاميركية الأسبق صديق الكويت جورج بوش الأب.

وقال ان الزيارة اتت تلبية لدعوة من فخامته بعد تواصلنا معه اثناء مرضه وبناء على توجيهات صاحب السمو الذي سلمني رسالة لتسليمها الى صديق الكويت الرئيس الاسبق.

وأكد ان الزيارة كانت مثمرة وناجحة جدا، ونقل الرئيس بوش امتنانه وتقديره لموقف الشعب الكويتي لموقفه معه، خصوصا انه يأتي بعد مضي اكثر من ربع قرن على الغزو العراقي الغاشم وتحرير الكويت، إذ لا يزال القليل بعدده والكبير بأخلاقه ووفاءه يقدر هذه الشخصيات التي وقفت الى جانبه.

وذكر ان الرئيس بوش تحدث بعدة أمور ابرزها أنه كان يرى اثناء فترة الغزو الغاشم مؤيدين ومعارضين لموقفه الداعم لتحرير الكويت، وانه اليوم سعيد جدا بدور الكويت وما تقوم به ومكانتها العالمية والذي اثبت للجميع أن موقفه الذي اتخذه قبل اكثر من ربع قرن كان في الجانب الصحيح من التاريخ.

وبيّن الغانم ان اللقاء حضره ايضا وزير الخارجية الاميركي الاسبق جيمس بيكر، مشيرا الى ان بوش وبيكر نقلا تقديرهما وامتنانهما لسمو الامير وللشعب الكويتي.

واكد ان الرأي العام الاميركي تعامل بايجابية مع زيارتنا وذكر وفاء الشعب الكويتي للشخصيات التي وقفت مع الكويت.

واضاف الغانم أنه التقى في جنيف مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري واعلن تقدم الكويت ببند طارئ بشأن موضوع الروهينغا، مبينا انه تم التقدم بالطلب رسميا اليوم وسيتم التصويت عليه كبند طارئ في المؤتمر المزمع عقده بمدينة سان بطرسبيرغ بروسيا.

وشرح ان اللقاء تطرق ايضا الى انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي القادمة، لاسيما ان المؤتمر القادم سيكون آخر مؤتمر يرأسه الرئيس صابر شودري، مؤكدا انه من المهم للمجموعة العربية والمجموعة الاسلامية ان يكون الرئيس القادم على الاقل محايدا في القضايا التي تهمنا.

وتوجه الغانم بالشكر للنائب يوسف الفضالة الذي رافقه في رحلته الى اميركا وجنيف، وهنأه وعائلته وعائلة الفضالة بالمولود الذي رزق به قبل سفره بوقت قصير.

كما توجه الغانم بالشكر لكل للعاملين في الامانة العامة الذين حضروا هذه اللقاءات.

وفي الاطار ذاته استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة.

من جانب آخر استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وزير الخارجية القبرصي ايوانيس كاسوليديس وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعم وتعزيز جهود التعاون بين الجانبين في شتى المجالات. كما تطرق اللقاء الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى آخر تطورات الأوضاع الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وحضر اللقاء سفير الكويت في قبرص وليد الكندري. كما استقبل الرئيس الغانم سفير الكويت لدى نيوزيلندا أحمد سالم الوهيب.